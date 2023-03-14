İK'da bu hafta

● Atasun Optik’te üst düzey atama gerçekleşti. Evren Kutlu, Atasun Optik’in yeni CEO’su oldu. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamlayan Evren Kutlu, kariyerinin ilk yıllarında bankacılık ve yönetim danışmanlığı alanında deneyim kazandı. 2002 yılında, profesyonel iş yaşamına Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’de bütçe departmanında devam eden Kutlu, 10 yıl süresince sırasıyla Bütçe Analisti, Raporlama ve Finansal Analiz Yöneticisi, Kurumsal Finans Birim Müdürü, Kurumsal Finans ve İş Planlama Bölüm Müdürü olarak görev aldı. 2012-2019 yılları arasında Hexagon Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.’de Finans Direktörü olarak görev yapan Kutlu, 2019 yılında Atasun Optik ailesine katıldı. 4 yıl boyuna CFO’luk görevini üstlenen Kutlu, 1 Şubat 2023 itibarıyla Atasun Optik CEO’su oldu. Okul Destek Derneği’nde eğitmen ve koordinatör olarak yer alan Kutlu, ayrıca bireysel olarak özellikle köy okullarındaki gençlere eğitim ve kariyerleri için gönüllü olarak mentorluk yapmaktadır.

● Türkiye Sigorta Finansal Yönetim ve Türkiye Hayat Emeklilik Finans, Aktüerya ve Teknik Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevi Mehmet Ertan Özay’a emanet edildi. Türkiye Sigorta’dan yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in, üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.

Türkiye Sigorta tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sigorta sektörünün deneyimli ismi Mehmet Ertan Özay’ın, SEDDK onayı sonrasında Türkiye Sigorta Finansal Yönetim ve Türkiye Hayat Emeklilik Finans, Aktüerya ve Teknik Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayacağı kaydedildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğinden 1994 yılında mezun olan Mehmet Ertan Özay, aynı üniversitede 1997’de İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

SMMM belgesine sahip olan Özay, iş hayatına 1997 yılında Bosch Siemens (B/S/H) Türkiye’de Mali Kontrolör olarak başladı. 2001-2003 yılları arasında Sasa-Dupontsa’da Bütçe-Kontrol ve Yönetim Muhasebesi bölümünde çalıştıktan sonra, 2003- 2006 yılları arasında Aksigorta’da İç Denetim Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2006-2007 yıllarında ise Garanti Sigorta’da Mali İşler Güçlendirilmiş Yönetmeni olarak görev yaptı ve Şirket Satış Projesi Koordinasyonunda yer aldı.

Özay, 2007-2013 yılları arasında Groupama’da Türkiye Mali İşler ve Tahsilat Grup Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi, 2013-2014 yıllarında BNP Paribas Cardif’te Türkiye Finans Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi, 2014-2015 yıllarında Zurich Sigorta’da CFO, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Willis Towers Watson’da 2016-2018 yılları arasında Türkiye CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Özay, 2018-2020 yılları arasında Orta&Doğu Avrupa Bölgesi ve Türkiye CFO’su, 2020-2023 yılları arasında Orta&Doğu Avrupa Bölgesi CFO’su, Türkiye Ülke Lideri, Türkiye dışında Orta&Doğu Avrupa Bölgelerinde Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu.