İşe alımda ne zaman yapay zekâya geçiyoruz?

Ayşe Nazmiye UÇA - Datassist Bordro Servisi/Yönetim Kurulu Başkanı

Kafelerde vakit geçirdiğinizde genç çalışanların işlerini yaparken Chatbot kullandıklarını görebilirsiniz. İngilizce diline hâkim olan yeni mezunlar mülakatta sorulacak sorular üzerine çalışmak için mülakat koçu kullanabilirler. Tahmini sorular, cevaplar ya da kendi cevapları üzerine bir değerleme bulabilirler.

Örneğin Preper isimli yapay zekâ aracı uluslararası şirketlerdeki bir milyonu aşkın meslek pozisyonu üzerine mülakat sorusu hazırlayıp büyük şirketlerde iyi pozisyonlar arayan gençlerin hizmetine sunabiliyor.

ChatGPT Nedir?

Kasım 2022’de piyasaya çıkan ve OpenAI tarafından yaratılan bir chatbot. Herhangi bir soruya insan gibi cevap vermeyi amaçlayan bu chatbot NewYork Times tarafından şu ana kadar yaratılan en iyi chatbot olarak açıklandı. Bu chatbot bir yandan kullanıcıların sorularını belli mantık çerçevesinde internet metinleri üzerinden yaratırken bir yandan da yeni algoritmaları öğrenmeye devam ediyor.

ChatGPT mülakata hazırlanan gençlere şu özellikleri sunabiliyor:

■ Mülakata hazırlanan kişiye zaman kazandırıyor

■ Genel mülakat sorularına verdiğiniz cevapların üzerinde yorum yapıp düzeltebiliyor

■ İş tanımına göre mülakat simülasyonu yaratarak, mülakat üzerinden ipuçları kolaylıklar öğretebiliyor ve sonrasında kurallara uygun teşekkür mektubu yazmanızı sağlıyor.

Adaylar bedava CV hazırlama araçlarını kullanarak işverenlerin aradığı ideal CV’yi yaratabilir. Dolayısıyla teknolojiyi kullanmayı bilen kişiler rahatlıkla yapay zekâ araçlarını kullanarak şirketlerin tam istediği CV’leri hazırlayabilirler. CV dışında ChatGPT’ye başvurarak belirlenen şirketlerin CV’lerde ne tür tanıtım yazısı istediklerini bulabilir ve ona göre kapak yazısı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde kolaylıkla başvurularda baş ağrıtan zorlu süreci aşıp CV’nizi İnsan Kaynaklarının önüne düşünebilirsiniz.

Adaylar tarafından kullanılan sitelerden bazıları;

■ Adzuna

■ Preper

■ Fix my resume

■ Applyish

■ Matchthatroleai

■ Interviewgpt

■ Metaview

Adaylar tarafında durum bu şekilde…

Peki, şirketler tarafında durum nedir?

Büyük şirketler bugüne kadar pahalı yapay zekâ araçları kullanarak en doğru çalışana en kısa zamanda ulaşma konusunda güçlü durumda idiler. Şimdi daha küçük işverenler de CV tarama konusundaki araçlardan yararlanarak kendileri için ideal adaya daha az insan yeteneği kullanarak ulaşabilmeye başlıyor.

Yapay zekâ işe alımda özellikle güçlü şirketler için daha da ileri gidebiliyor. Online mülakatlar otomatik hale getirilip adayların hazır bazı sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek, ön eleme safh ası algoritma üzerinden yapılabiliyor.

Oldukça zaman kaybı yaratan manuel süreçleri otomatize ederek, çok büyük bir zaman ve operasyonel maliyet tasarrufu sağlıyor.

Uzaktan çalışma yaygınlaştıkça işverenler alanlarını genişletip çok daha büyük aday havuzu arasından arama yapmaya başlıyor. Bu da otomatik hale getirilmiş aday arama araçlarının daha yaygın kullanılmasına yol açıyor. En doğru adaya ulaşmak için yapay zekâ kullanan ve işverene hizmet sunan şirketler şunlar:

■ Manatal

Adayla aranan profili buluşturma konusunda çok iyi, işe alım sürecini basitleştiriyor. Potansiyel adaylara ulaşımı yüksek boyuta taşıyor. 2.500 bedava ya da ücretli havuza ulaşabiliyor.

■ Breezy.hr

Doğru adaya ulaşma konusunda skoru çok yüksek, işe alım süreçleri görselleştirilmiş durumda. 50 bedava ya da ücretli havuza ulaşabiliyor. Mevcut programlara entegrasyonu iyi.

■ JobAdder

Bu program şirkette en doğru adaya ulaşma konusunda algoritmaya sahip, küçük şirketler için ücretleri daha esnek. Yıllık sözleşme olmaksızın çalışılabilir.

■ Clara

■ HireVue

■ Smart Recruiter

…gibi uygulamalar da oldukça başarılı sonuç veriyor.

İşe alımda yapay zekâyı kullanmak artık büyük şirketlerin tekelinden çıkmış durumda hatta bu araçları kullanmak için geç bile kalmış sayılabiliriz. İnternetle doğan akıllı genç kuşaklar iş aramak için bu araçları kullanmaya başladılar. Tabii ki zaman içinde oluşacak soruna dikkat çekmek gerekiyor. Şirketler işe alım için süreçlerini otomatik hale getirip bu araçları kullandıklarında, aynı şekilde adaylar da bu araçları kullanmak zorundalar. Ya da tersi bu araçları kullanmayan diğerlerine göre rekabet avantajında geriye düşecek. Her birimiz yapay zekâyı kullanarak seçim yapmaya başladığımızda adayları kimin seçtiği soru işaret olan bir dönem gelecek.