Ayın yükselenleri

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden lisans, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nden yüksek lisans diplomasıyla mezun olan Tolga Usluer, bankacılık kariyerine 2000 yılında QNB Finansbank bünyesinde Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Kurumda üstlendiği çeşitli görevlerin ardından 2011-2017 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Usluer, Odeabank Ailesi’ne 2017 yılında Teftiş Kurulu Başkanı olarak katıldı. 2017 yılından bu yana Odebank’ta başarılı işlere imza atan ve halihazırda The Institute of Internal Auditors (The IIA) nezdinde Enstitü İlişkileri Komitesi Başkanlığını yürüten Usluer, Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nde (The IIA Turkiye) Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. İç denetim konusunda çok sayıda makale kaleme alan, araştırmalar yapan, üniversitelerde seminerler veren Tolga Usluer’e, mesleğe katkıları nedeniyle, Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından “İç Denetim Farkındalık” ödülü verildi. Odeabank Teftiş Kurulu Başkanı Tolga Usluer’in 10 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verildi. İç Sistemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Tolga Usluer, bankanın iç denetim, mevzuat ve uyum fonksiyonlarının sorumluluğunu üstlenecek.

Özgür Mermer, Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliğinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, lisansüstü (MBA) eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Marka Yönetimi dalında yaptı. Mermer, kariyerine kumaş üretim ve satışında uzman firmalarda kumaş tedariği, satışı ve ihracat sorumlusu olarak başladı. 16 yılı aşkın bir süre LC Waikiki’de ürün yönetiminden, satışa kadar pek çok alana liderlik eden Mermer, artık FLO Group markalarının giyim operasyonlarına liderlik edecek genel müdür yardımcısı olarak kariyerine devam edecek.

Petgaz Genel Müdürü Cem Önce oldu. ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun olan Önce, profesyonel iş hayatına Mobil Oil’da başladı. Finans ve dahili kontrolörlük bölümlerindeki tecrübelerinden sonra BP ve Mobil Oil’in birleşmesiyle beraber BP dahili kontrolörü olarak görevini sürdüren Önce, daha sonra BP Gaz bünyesine katıldı. Önce, sırasıyla finansal kontrolörlük, Otogaz satış koordinatörlüğü, Dökme & Otogaz bölge satış koordinatörlüğü, Otogaz satış müdürlüğü, performans planlama & strateji müdürlüğü ve pazarlama ve satış operasyonları müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulundu.