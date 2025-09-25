  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. ABD'den tıbbi cihaz ve robotik ithalatına soruşturma
Takip Et

ABD'den tıbbi cihaz ve robotik ithalatına soruşturma

ABD yönetimi, tıbbi cihazlar, kişisel koruyucu ekipmanlar ve robotik makinelerin ithalatına ulusal güvenlik soruşturması başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den tıbbi cihaz ve robotik ithalatına soruşturma
Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tıbbi cihazlar ve koruyucu ekipmanlara yönelik soruşturma, cerrahi maskeler, N95 maskeleri, eldivenler, önlükler, şırıngalar, iğneler, infüzyon pompaları, neşterler, anestezi ekipmanları, gazlı bezler, dikiş malzemeleri gibi ürünleri kapsıyor.

Kalp pilleri, insülin pompaları, stentler, kalp kapakçıkları, işitme cihazları, ortopedik cihazlar, X-ray cihazları ve diğer radyasyon ekipmanları da soruşturma kapsamındaki tıbbi cihazlar arasında yer alıyor.

Robotik ve endüstriyel makinelerin ithalatına yönelik soruşturmayla da bu ürünlerin ithalatının ulusal güvenlik üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

ABD Ticaret Bakanlığınca 2 Eylül'de başlatılan her iki soruşturma kapsamında kamuoyundan görüş talep ediliyor.

ABD yönetimi, daha önce ithal ilaçlar ile yarı iletkenler ve yarı iletken üretim ekipmanlarının ulusal güvenliğe etkilerini incelemek üzere de soruşturma başlatmıştı.

'Yapay zekâ fetişi' yaratmayalım'Yapay zekâ fetişi' yaratmayalımEkonomi

 

Uzun ince yoldaki Doğu turizmiUzun ince yoldaki Doğu turizmiEkonomi

 

Sağlık
TEB: İlaçta dışa bağımlılığı azaltmak stratejik politikanın merkezinde yer almalı
TEB: İlaçta dışa bağımlılığı azaltmak stratejik politikanın merkezinde yer almalı
Hastalık mevsimi başladı! Grip aşılarında tedarik sorunu mu var?
Hastalık mevsimi başladı! Grip aşılarında tedarik sorunu mu var?
TTB uyardı: Önümüzdeki aylarda Covid-19'a göre daha ağır geçen grip salgını olacak
TTB uyardı: Önümüzdeki aylarda Covid-19'a göre daha ağır geçen grip salgını olacak
23–29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası: Erken tanı hayatı değiştiriyor
23–29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası: Erken tanı hayatı değiştiriyor
LÖSEMA Başkanı Fevzi Altuntaş, vatandaşları bir kez daha bağışçı olmaya çağırdı
LÖSEMA Başkanı Fevzi Altuntaş, vatandaşları bir kez daha bağışçı olmaya çağırdı
Sağlık Bakanlığı'ndan kozmetik uyarısı: Çocuklarda kullanılan yüz boyaları son derece tehlikeli!
Sağlık Bakanlığı'ndan kozmetik uyarısı: Çocuklarda kullanılan yüz boyaları son derece tehlikeli!