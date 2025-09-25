Uzun ince yoldaki Doğu turizmi

Yeni nesil turizmci, Doğu’da kendine ikbal bulabilir. Yöreyi töreyi ve küreyi bilen, gelen turistin parasını alma odağından ziyade ona kaliteli hizmet götürme gayretinde olan kazanacaktır

Bir zamanlar terör belası yüzünden, yerel ekonominin gelişmediği yörelerimizde; şükür ki güvenlik sorunu kalmadı. Üstelik kent altyapıları yenileniyor, yaşanılır şehirlere dönüş yolunda başarılar kazanılıyor. Ulaşım, konaklama ve gastronomi üçgenindeki turizm fırsatlarını gündeme taşıyoruz.

Peki, Doğu ve Güneydoğu illerimiz, turizmden hak ettiği kazancı sağlayabilir mi? Antalya gibi olmasa da doğal, beşeri, kültürel zenginlikleriyle turistler için tercih edilesi varış noktası haline gelebilir mi? Elbette… Ancak bu, başarısı yılların ardından gelecek, uzun ince bir yol. Kolay değil ama mümkün…

60 MİLYAR $’LIK DÖVİZ MAKİNESİ

Rahmetli Turgut Özal, doğru stratejiyle zamanında 100 milyar $’lık teşvik harcayarak, yılda 60 milyar $ getiren bir sektör sundu bize… Bugün ülkemiz, tercih sıralamasında ve turizm gelirinde dünyanın ilk 5’i civarına yerleşmiş. Ancak gidilecek daha yolumuz var. Misal Doğu, Güneydoğu turizmi gibi…

Bölgede turizm sektörü üretmek için yol uzun zira Antalya da bir günde gelişmedi. Yol aynı zamanda ince zira turizm sadece yatak, tesis, yol değil; kültür ve turiste hizmet sunmak, ona para harcatmak, meşakkatli, dikkat edilesi bir süreç. Turisti çekmek mesele, geleni memnu etmek daha zor mesele…

2 SORU 2 CEVAP / Doğu turizmine dair…

Doğu’yu cazip kılanlar?

Öncelikle doğası, tarihi kültürel mirası ve gastronomi zenginliği… Hele ki 18 çeşit turizm alanlarından deniz-kum-güneş odağı dışında; inançtan endemik turizme varana dek çok fazla seçenek sunabiliyor.

Doğu’nun eksikleri?

Can güvenliği tamam ancak gelen turisti bölgede en az 3 gün tutabilecek etkinlik projeleri eksik. Ayrıca can güvenliği yanı sıra turistin hijyen huzuru ve esnafın da kazıklamama güvencesi şart.

not

DOĞU’DA GELİŞTİRİLEBİLECEK TURİZM ÇEŞİTLERİMİZ

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu URAK ile yakın geçmişte yaptığımız araştırmada başlıca turizm çeşitlerimizi sıralamıştık; sağlık ve termal, kış, yayla, mağara, av, kongre, golf, yat, ipek yolu, inanç, hava sporları, dağcılık, akarsu-rafting, su altı dalış, kuş gözlemciliği, endemik turizmi gibi…

TURİZM LÛGATI

Turist: Gezip görüp para harcayan ziyaretçi… Yerlisi de makbul yabancısı da

Turist başı gelir: Ziyaretçinin ulaşıma, konaklamaya ve yeme içmeye harcadığı para

Geceleme: Gelen turistin kaç gece konakladığı ve bölgede ne kadar dolaştığı

Deneyim: Turistler artık seyahat yerine macera peşinde, güzel anı oluşturma isteğinde