AB'den COVID-19 aşısına "takviye" onayı

Avrupa İlaç Kurumu'ndan (EMA) yapılan yazılı açıklamada, İspanyol Hipra şirketi tarafından geliştirilen Bimervax'ın COVID-19'a karşı takviye aşısı olarak kullanılabileceği bildirildi.

Açıklamada herhangi bir mRNA aşısının gerekli dozlarını almış 16 yaş ve üstü kişilerin Bimervax'ı güçlendirici doz olarak alabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca aşının güvenliği ve etkinliğinin ek çalışmalar aracılığıyla AB genelinde kullanıldığı sürece izlenmeye devam edileceği kaydedildi.

EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.