Bazı hastalar için kemoterapi tarih olabilir

İngiltere’de yaklaşık 1600 bağırsak kanseri hastasının dahil olduğu bir araştırma gerçekleştirildi. Söz konusu çalışmayla, testin ameliyatın tüm tümörü çıkarıp çıkaramadığını gösterme kapasitesi incelendi.

BBC’nin haberine göre çalışmaya dahil olan doktorlar, 3. evre bağırsak kanseri olan hastaların yarısının sadece ameliyatla iyileştiğini, dolayısıyla birçok insanın gereksiz yere kemoterapi gördüğünü belirtti.

52 yaşındaki bağırsak kanseri hastası Ben Cooke, Londra'daki Royal Marsden Hastanesi'nde, kan testinin kemoterapiye gerçekten ihtiyaç olup olmadığını gösterip gösteremeyeceğini değerlendiren bir araştırmaya kaydoldu.

Gerçekleştirilen test, kanserden arınmış olduğunu gösterdi, bu nedenle damardan sıvı verilecek şekilde kemoterapi almasına gerek kalmadı.

Bunun yerine, deneye katılan herkes gibi o da günde iki kez oral kemoterapi tableti aldı. Bunun minimal yan etkileri olsa da çalışmaya devam edebildi.

Çalışmayı gerçekleştiren ekipte yer alan Dr. Naureen Starling, söz konusu uygulamanın her yıl binlerce bağırsak kanseri hastasının tedavi edilme şeklini etkileyebileceğini belirtti.

Çalışma, standart kemoterapi tedavisi uygulananlarla, kan testiyle yönlendirilen hastalar arasında üç yıl sonra hayatta kalma oranlarında fark olup olmadığını inceleyecek.