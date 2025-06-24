Sağlıkta köklü reform yolda! Bakan Memişoğlu TBMM'ye yasa teklifini sundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yasa değişikliği teklifiyle sağlık alanında yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Memişoğlu, “İnşallah çok kısa süre içinde, sağlık sistemimizi ileriye taşıyacak köklü değişiklikler hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı.

Organ bağışında dijital başvuru

Teklifle birlikte organ bağışında dijital başvuru imkanının sunulacağı ve bağışçı kararının esas alındığı yeni bir yapıya kavuşulacağı vurgulandı. Bu sayede süreçlerin daha kolay ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Doktorlara iki sağlık kuruluşunda çalışma imkanı

Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Bu düzenleme ile hekimlerin kazançlarının hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacağı belirtildi.

Sağlık hizmetlerinin yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirileceği ve optisyenlerin meslek örgütlerinin aktif hale getirileceği de teklifin önemli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hasta yakınlarının onayı artık dijital ortamda alınabilecek

Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayının artık dijital ortamda alınabileceği ifade edildi. Bu sayede onay süreçlerinin daha pratik biçimde tamamlanarak acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Demetimler artacak

İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimlerin artırılarak bir dizi yeni güvenlik adımının hayata geçirileceği kaydedildi.

Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerine geçit verilmeyecek

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin daha sıkı biçimde takip edileceği bildirildi. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerinde bulunarak ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyeceği vurgulandı.

Kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışının daha sıkı kurallara bağlanacak

Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeliyle tıbbi kenevirden elde edilen ilaçların, özel tıbbi amaçlı gıdaların ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışının daha sıkı kurallara bağlanacağı belirtildi. Ruhsatlandırma ve takip işlemlerinin yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Teknik kapasite ve nitelikli insan gücü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, gelinen noktada sahip olunan bilgi birikimi, teknik kapasite ve nitelikli insan gücü ile çok daha ötesinin hedeflendiğini açıkça ifade etti. Bakan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ve Küresel Sağlıkta Lider Türkiye vizyonumuza emin adımlarla ilerlediğimizin bir kez daha altını çiziyorum." dedi. Memişoğlu, yasa değişikliği teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek; ülkemize, milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.