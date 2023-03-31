Az uykunun etkilerini gidermenin yolu bulundu

Aralarında Çin'deki Guangzhou Tıp Üniversitesi'nden isimlerin de bulunduğu araştırmacılar, önceki çalışmaların hem yeterli egzersizin hem de sağlıklı uykunun beklenen yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koymasına rağmen, fiziksel aktivitenin sağlığı geliştirmek için uyku süresiyle nasıl etkileşime girdiğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Yakın zamanda European Journal of Preventive Cardiology adlı akademik dergide yayımlanan yeni araştırma, Birleşik Krallık'ta 2013 ile 2015 arasında bir hafta boyunca ivme ölçer bileklik takan 40 ila 73 yaşındaki 92 bin 221 yetişkinin üzerindeki ortak etkileri inceledi.

Bilim insanları gece başına uyku süresini kısa (6 saatten az), normal (6 ila 8 saat) veya uzun (8 saatten fazla) olarak sınıflandırarak fiziksel aktivite verilerini düşük, orta veya yüksek diye ayırdı.

Independent'ta yer alan habere göre, 7 yıllık medyan takip süresince, 1074'ü kardiyovasküler hastalıklardan ve 1871'i kanserden olmak üzere 3 bin 80 katılımcı hayatını kaybetti.

Düşük miktarda egzersiz yapanlarda kısa uyku yüzde 16, uzun süreli uykuysa yüzde 37 oranında tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde artışla ilişkilendirildi.

Bilim insanları, orta düzeyde egzersiz yapan ve çok az uyuyan katılımcılarda tüm nedenlere bağlı ölüm olasılığının yüzde 41 arttığını kaydetti.

Ayrıca, yüksek miktarda egzersiz yapanlarda uyku süresinin ölüm riskiyle bağlantılı olmadığını tespit ettiler.

Bilim insanları, düşük egzersiz yapıp kısa uyuyanların kalp hastalığından ölüm riskinin yüzde 69 arttığını ve egzersiz orta veya yüksek düzeye çıktığında bu riskin ortadan kalktığını söyledi.

Guangzhou Tıp Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Jihui Zhang, "Bulgularımız, hem fiziksel aktiviteyi hem de uyku süresini hedefleyen sağlığı geliştirme çabalarının, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde erken ölümü önlemede veya geciktirmede tek bir davranışa odaklanmaktan daha etkili olabileceğini gösteriyor" dedi.