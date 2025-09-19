  1. Ekonomim
Tekirdağ'da açılan Polifarma AR-GE Merkezi, Türkiye'nin ilk yerli SMA ilacı için üretim sürecini başlattı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta tam bağımsızlık, sadece hizmet sunmakla değil, üretmekle, geliştirmekle, paylaşmakla ve ihraç etmekle mümkündür." dedi.

Bakan Memişoğlu duyurdu: Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Yerli bir ilaç üreticisi olan Polifarma, Tekirdağ Ergene’de inşa ettiği yeni Ar-Ge merkezini hizmete aldı.

Başta SMA olmak üzere; nadir hastalıkların tedavisine yönelik ilaç ve etkin madde geliştirmeyi hedefleyen merkezin açılışına; Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun yanı sıra TİTCK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürü Dr. Osman Kan ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan da katılım sağladı.

“Vizyonumuz ekonomik olduğu kadar vicdanidir”

Açılışta konuşan Bakan Memişoğlu “Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacı Polifarma Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilecek. Bu adım, ‘Üreten Sağlık’ vizyonumuzun ekonomik olduğu kadar insani ve vicdani boyutunu da gösteriyor” dedi. 

“İlaç üretimi egemenlik meselesi”

Yeni açılan merkezin çok yönlü bir Ar-Ge Merkezi olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, “Sağlık hizmetini bir hak, tedaviyi bir sorumluluk, ilaç üretimini ise bir egemenlik meselesi olarak görüyoruz.” diye konuştu.

“Gelecek için sağlık ekosistemi kurmanın gayreti içindeyiz” 

Bakan Memişoğlu, ‘Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli’nin bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan önleyici yaklaşımlar kadar, yenilikçi üretim altyapılarını, bilimsel araştırmayı, Ar-Ge odaklı çözüm geliştirmeyi ve yerli-millî teknolojiyle büyümeyi de esas aldığını ifade etti.  Bu modelin en önemli unsurlarından birinin ‘Üreten Sağlık’ vizyonu olduğunu vurgulayan Kemal Memişoğlu, sadece hastalıkları tedavi eden bir sistem değil; ilaç ve tıbbi cihazlarını geliştiren, bilimsel Ar-Ge kapasitesini teknolojiyle buluşturan, kendi insan gücüyle geleceği şekillendiren bir sağlık ekosistemi kurmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuşmasında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını (TÜSEB) yeniden yapılandırdıklarını hatırlattı. TÜSEB’in kamu, özel sektör ve akademi arasında güçlü bağlar kuran, güdümlü projelerle yerli çözümler geliştiren bir yapıya kavuştuğunu belirten Bakan Memişoğlu, “Biz bu süreci sadece Bakanlık politikası olarak değil, bir millî sorumluluk, bir gelecek inşası olarak görüyoruz. Ve şuna inanıyoruz: Sağlıkta tam bağımsızlık, sadece hizmet sunmakla değil; üretmekle, geliştirmekle, paylaşmakla ve ihraç etmekle mümkündür. Bu inançla yürüdüğümüz bu yolda, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Polifarma Ar-Ge Merkezi gibi yatırımlar, işte bu büyük hedefin taşıyıcı sütunlarıdır.” İfadelerini kullandı.

