Başhekim'den doktorlara maske uyarısı: Cerrahpaşa'da Covid ve grip alarmı verildi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden gelen uyarıya göre son haftalarda yatan hastalar ve personel arasında Covid-19 ve solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlendi. Başhekimlik, hasta bakım alanlarında cerrahi maske kullanımının sürdürülmesini istedi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği, hastane personeline gönderdiği resmi yazıda son haftalarda, yatan hastalarda ve personelde Covid19 ve solunum yolları enfeksiyonlarının sayısında artış gözlemlendiğini ifade etti.
Oksijen'de yer alan habere göre başhekimlik, özellikle hasta bakım alanlarında cerrahi maske kullanımının sürdürülmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Açıklamanın tamamı şöyle: