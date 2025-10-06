  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ticaret Bakanlığı yanıtladı: AVM'ler pazar günü kapanacak mı?
Takip Et

Ticaret Bakanlığı yanıtladı: AVM'ler pazar günü kapanacak mı?

Gazeteci Alican Uludağ, yerel esnafı koruma ve küçük işletmeleri destekleme amacıyla alışveriş merkezlerinin (AVM) pazar günleri kapatılması zorunluluğu getirilmesi talebiyle Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden resmi başvuruda bulundu. Ticaret Bakanlığı, Uludağ'a verdiği yanıtta AVM’lerin çalışma saatleriyle ilgili düzenlemenin yasal çerçevede olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı yanıtladı: AVM'ler pazar günü kapanacak mı?
Takip Et

Gazeteci Alican Uludağ, yerel esnafı koruma, kent kimliğini muhafaza etme ve küçük işletmeleri destekleme amacıyla alışveriş merkezlerinin (AVM) pazar günleri kapatılması zorunluluğu getirilmesi talebiyle Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden resmi başvuruda bulundu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Uludağ’ın başvurusuna Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yanıt verdi. Bakanlık, AVM’lerin çalışma saatleriyle ilgili düzenlemenin yasal çerçevede olduğunu belirtti.

Yanıt metninde, 6585 sayılı Perakende Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin, çalışma saatlerinin üst meslek kuruluşları ile birlikte belirlenebileceğini veya valilikler aracılığıyla düzenlenebileceğini vurguladı.

Bakanlık, şu an için böyle bir müşterek teklifin kendilerine ulaşmadığını ancak Uludağ’ın bu başvurusunun mevzuat değişikliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığını ifade etti.

Küçük esnaf vurgusu

Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımında, AVM’lerin pazar günleri kapatılmasının küçük esnafı korumak açısından hayati önemde olduğunu savundu. Uludağ, AVM’lerin yaydığı olumsuz etkileri sıralayarak devletin hızlı tedbir alması gerektiğini dile getirdi:

"Tüketim kültürünü yaygınlaştırması, Yerli üretimi ve küçük esnafı olumsuz etkilemesi, Kentlerde kimliksizleşmeye yol açması, Trafik ve güvenlik sorunlarına neden olması."

CİMER yanıtında ayrıca, AVM’lerin çalışma saatlerinin belirlenmesinde bölgesel yetkinin valiliklerde bulunduğu bilgisine de yer verildi.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu istifa etti: Cumhurbaşkanı Macron'un seçenekleri neler?Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu istifa etti: Cumhurbaşkanı Macron'un seçenekleri neler?Dünya
Gündem
Manifest üyelerinin altı aydan bir yıla kadar hapsi isteniyor
Manifest üyeleri hakkında istenen ceza belli oldu
Seçil Erzan hakkında 342 yıla kadar hapis cezası istendi
Seçil Erzan hakkında 342 yıla kadar hapis cezası istendi
Beylikdüzü OSB'de fabrika yangını: İtfaiye ekipleri sevk edildi
Beylikdüzü OSB'de fabrika yangını: İtfaiye ekipleri sevk edildi
Özgür Özel, CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozet taktı
Özgür Özel, CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozet taktı
İddia: Türkiye, Beylikova’daki nadir toprak elementleri için ABD ile temaslarda
İddia: Türkiye, Beylikova’daki nadir toprak elementleri için ABD ile temaslarda
THY filosu güçleniyor: 51 yeni pilot göreve hazır
THY filosu güçleniyor: 51 yeni pilot göreve hazır