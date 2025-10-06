Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu istifa etti: Cumhurbaşkanı Macron'un seçenekleri neler?

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, kabinesinin açıklanmasından yalnızca bir gün sonra istifa etti.

Cumhurbaşkanı Macron'un seçenekleri neler? BBC News'ten Laura Gozzi ve Hugh Schofield derledi.

Sébastien Lecornu, pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, "Başbakan olarak görevime devam etmem için gerekli koşullar sağlanmadı" diyerek siyasi partilerin uzlaşmaya yanaşmamasını eleştirdi.

Elysée Sarayı, Lecornu'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir saat süren görüşmesinin ardından istifa kararını kamuoyuna duyurdu.

Bu sürpriz gelişme, Lecornu'nun eski başbakan François Bayrou'nun hükümetinin çöküşünün ardından göreve atanmasından sadece 26 gün sonra yaşandı.

Fransa Ulusal Meclisi'ndeki tüm partiler, Lecornu'nun kabinesinin Bayrou'nunkine büyük ölçüde benzemesini sert şekilde eleştirmiş ve hükmete güvenoyu vermeyeceklerini açıklamıştı.

Ülkede bazı partiler erken seçim çağrısı yapıyor, bazı partiler ise Cumhurbaşkanı Macron'a istifa çağrısı yapıyor.

Macron ise daha önce de görevini, süresinin dolacağı 2027'ye kadar sürdüreceğini söylemişti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nden Marine Le Pen, "Şu anda yapılacak en akıllıca şey seçimlere gitmek" dedi.

Le Pen, "Bu şaka yeterince uzadı. Fransız halkı bıktı. Macron ülkeyi son derece zor bir duruma soktu" diye konuştu.

Fransa'da bundan sonra neler olacağına Macron karar verecek.

BBC News editörlerine göre Macron, muhtemelen kendisine şu soruyor: Bu siyasi tiyatro daha ne kadar sürecek?

Macron'un üç seçeneği var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üç seçeneği var: Yeni bir başbakan atamak, Ulusal Meclis'i yeniden feshetmek ya da kendisi istifa etmek. Son seçenek en düşük ihtimal olarak görülüyor; ilk seçenek ise doğal tercihi olurdu.

Ancak Macron artık kimi hükümet kurmakla görevlendirebilir?

Macron'un en sadık destekçisi olan Lecornu, son çare olarak görülüyordu ancak o da başarısız oldu. Macron solun hükümette yer alması gerektiği düşüncesiyle Sosyalist bir ismi başbakan olarak atayabilir ancak Sosyalist bir yönetimin de ömrü uzun olmayabilir.

Bu nedenle mantıklı olan ikinci seçenek gibi görünüyor: Genel seçim.

Sonuç muhtemelen Macron yanlısı merkez için büyük bir yenilgi ve Marine Le Pen'in aşırı sağ partisi için büyük bir zafer olur. Ancak başka çare kalmadığında, seçenekler azalır.

Sébastien Lecornu, eski savunma bakanı ve son iki yılda Fransa'nın beşinci başbakanıydı.

Lecornu, Başbakanlık konutu Hôtel de Matignon önünde yaptığı kısa konuşmada, sadece bir ay bile sürdürmediği görevinden ayrılırken, siyasi grupların "mutlak çoğunluğa sahipmiş gibi davranan partizan iştahlarını" sert şekilde eleştirdi.

Lecornu, partilerin daha alçakgönüllü olması ve "biraz egolarını bir kenara bırakmaları" gerektiğini söyledi.

Fransa siyaseti, Macron'un partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı ağır yenilginin ardından Temmuz 2024'te erken genel seçim çağrısı yapmasından bu yana oldukça istikrarsız.

Ancak seçimler, ideolojik olarak birbirine zıt ve iş birliğine yanaşmayan gruplardan oluşan bir asılı parlamentoyla sonuçlandı.

Bu durum, herhangi bir başbakanın yasa geçirebilmesi için gerekli desteği almasını zorlaştırdı.

Michel Barnier geçen eylül ayında başbakan olarak atanmıştı ancak üç ay içinde görevden alındı.

Halefi François Bayrou'nun hükümeti de dokuz ay sonra, parlamentonun 44 milyar euroluk kemer sıkma bütçesini reddetmesiyle düşürüldü.

Fransa'nın bütçe açığı 2024'te Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 5,8'ine ulaştı, kamu borcu ise GSYİH'nin yüzde 114'üne çıktı.

Bu oran, Yunanistan ve İtalya'dan sonra euro bölgesindeki en yüksek üçüncü kamu borcu ve kişi başına yaklaşık 50 bin euroya denk geliyor. Lecornu'nun istifasının pazartesi sabahı duyurulmasının ardından Paris borsasında keskin bir düşüş görüldü.