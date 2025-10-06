Ciner Grubu’nda dikkat çeken istifa: Gürsel Usta WE Soda’dan ayrıldı

Can Grubu'na yönelik operasyonun sıçradığı Ciner Grubu’ndan önemli bir istifa haberi geldi. Ciner Grubu’nun en büyük faaliyet konusu olan soda külü işinin çatı şirketlerinden WE Soda’nın Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Usta istifa etti. İstifa duyurusu merkezi Londra’da bulunan WE Soda’nın internet sitesinde yer aldı.

Gürsel Usta önceki hafta Ciner Grubu’na yönelik operasyonda 11 kişi ile birlikte gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu gözaltılar sonucunda Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass (Ciner Cam) şirketinin CEO’su Gökhan Şen tutuklanmıştı.

Uzun yıllardır Turgay Ciner ile birlikte çalışan Gürsel Usta, grubun en önemli isimlerinden biri. Gürsel Usta Turgay Ciner’in Türkiye’deki faaliyetlerini çatısı altında toplayan Park Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da sürdürüyor. Park Holding’in resmi sitesine göre Gürsel Usta halen Yönetim Kurulu Başkanı.

Oksijen'in haberine göre Gürsel Usta’nın bu görevinden de ayrılmış olabileceği, ancak Park Holding halka açık bir şirket olmadığı ve halen grupta olağandışı gelişmelere yaşandığı için bu durumun sitedeki bilgilere henüz yansımama ihtimalinin bulunduğu söyleniyor.

Yönetim kurulunda yer alan isimler

Gürsel Usta'nın istifasının ardından WE Soda Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer alıyor:

Didem Ciner (Başkan)

Alasdair Warren (CEO) (Deutsche Bank eski yöneticisi)

Ahmet Tohma (CFO)

Mehmet Ali Erdoğan (Baş Hukuk Müşaviri)

Nicholas Hall (JP Morgan Cazenove eski yöneticisi)

Rosalind Kainyah (De Beers ABD eski Başkanı)

Harry Kenyon-Slaney (Rio Tinto ve Anglo American eski yöneticisi)

Sir Peter Westmacott (Birleşik Krallık’ın Eski Türkiye Büyükelçisi)

Ergun Özen

Samantha Hoe-Richardson