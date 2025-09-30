Milyar dolar servetten yakalama kararına: Turgay Ciner kimdir?

Can Holding soruşturması kapsamında hafta sonu iş insanı Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Ciner Medya'nın "Can Holding'e satış ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu" belirtildi.

Ayrıca Ciner'in sahibi olduğu Park Holding ile holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim şirketlerine, TMSF Başkanlığı yönetimi kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında holding ve bağlı şirketlerin yöneticisi olan 12 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

Peki eski medya patronu Turgay Ciner kimdir? Nasıl medya patronu oldu, ne zaman medyadan çekildi? DW Türkçe derledi.

Türkiye Milyarderler Listesi'nde 35. sırada

2025 Türkiye Milyarderler Listesi'nde 950 milyon dolarlık servetiyle 35'inci sırada yer alan Turgay Ciner, medyadan çekildikten sonra Londra merkezli şirketleri üzerinden faaliyetlerini sürdürdü; basında Türkiye'den ayrıldığı yazıldı.

Yaşamını Londra'da sürdürdüğü bilinen Turgay Ciner, iniş çıkışlarla dolu hayatı ile ülkenin en çok tartışılan iş insanlarından biri.

Artvin'de Laz kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1956 yılında dünyaya gelen Ciner'in çalışma hayatına başlaması lise yıllarına kadar uzanıyor. Lise öğrencisi iken bir yandan da çay ocaklarında çıraklık yapan Ciner, ilk yatırımını ise üniversite yıllarında oto yedek parçacılığına yaptı.

Ciner, sahibi olduğu Park Holding'in temellerini 7 Mart 1978 tarihinde attı.

Aralık 2004 tarihine kadar Park Grubu adıyla bilinen Ciner Grubu; ticari faaliyetlerine oto yedek parça üretim, satış ve ithal işleri ile başladı. Ciner Grubu, 1980'li yılların ikinci yarısında yurtiçi ve yurtdışı zirai motor ve yedek parça üretim projeleri, anahtar teslimi entegre tesis taahhütleri ve tekstil sanayii tesislerinin kurulması ve işletilmesi projeleri ile çalışma alanını genişletti.

Ciner Enerji ve Madencilik Grubu, Ciner Cam ve Kimyasallar Grubu, Ciner Denizcilik Grubu adı altında 3 ana grup ve diğer çeşitli ticari şirketleri ile faaliyetlerini sürdüren Holding, dünyanın en büyük Sodyum Karbonat sağlayıcılarından biri olan, Eti Soda firmasını da bünyesinde bulunduruyor.

Dünya milyarderler listesinden çıktı

2013'te Ciner'in net servetinin 1,36 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu ve Forbes dergisinin 2016 milyarderler listesinde 1367. sırada yer aldı.

Forbes'ın 2021 listesinde 1 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 2263'üncü kişisi olan Turgay Ciner, en son derginin 2023 listesinde 1,1 milyar dolarlık servetle 2540. sırada kendine yer buldu.

Ciner, Forbes'ın 2024 ve 2025 listelerinde yer almadı.

Turgay Ciner, medyaya ise 90'lı yıllarda el attı. Sabah Gazetesi çatısı altındaki gruba 1998 yılında ortak olan Ciner, 2000 yılında gazeteyi satın aldı.

O dönemde Kanal 1 ve Habertürk kanallarını da satın alan Ciner, Nisan 2009'da Habertürk gazetesinin de sahibi oldu. 2013 yılında ise eskiden Çukurova Grubu'na ait olan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan Show TV'yi 402 milyon dolara satın alarak medyadaki girişimini büyütmüş oldu.

Ciner 1990'larda özelleştirilen Havaş'ta (Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.) çoğunluk hisseyi aldı; 2000'lerin ortasında hisseler TAV'a devredildi. 1997 yılında ise, İsviçre Havayolları (Swissair) ile işletme ortaklığına gitti.

Ciner, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyüdüğü Kasımpaşa'nın futbol takımını da 2011 yılında bünyesinde kattı. Kulübün stadı ise 2004'te "Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu" adını almış ve yenilemenin ardından 2005'te açılmıştı.

Medyadan 2024 sonunda çekildi

Ciner'in medyadaki varlığı ise uzun soluklu olmadı. Ciner Grubu 2009'da kurduğu Habertürk gazetesini finansal sorunlara işaret ederek 2018 yılında kapattı.

23 Aralık 2024 tarihinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamını Can Grubu'na devrettiği açıklandı.