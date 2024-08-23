Batı Nil virüsü belirtileri nedir? Türkiye’nin yeni kabusu! Batı Nil virüsü nasıl bulaşır?

Batı Nil virüsü belirtileri nedir? Batı Nil virüsü nasıl bulaşır? soruları merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda da bazı ülkelerde tespit edilen Batı Nil virüsü 22 Ağustos 2024’te ülkemizde de görüldü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 6 vaka tespit edilirken vatandaşlar da tedirgin oldu. Culex türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsü arbovirüs enfeksiyonudur. İşte söz konusu virüse ilişkin detaylar…

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NEDİR?

Kişinin hastalık taşıyan sivrisinek tarafından ısırılmasının ardından virüsün ilk belirtilerini göstermesi yaklaşık olarak 2 ila 15 gün sürer.

Batı Nil Virüsü'ne bağlı olarak gelişen hastalıkta çoğu zaman ilk görülen belirti baş ağrısıdır.

medicalpark.com.tr’nin paylaştığı bilgiye göre grip benzeri semptomlarla ortaya çıkan Batı Nil Virüsü belirtileri arasında;

baş ve sırt ağrısı,

ani yüksek ateş,

hâlsizlik,

mide bulantısı,

kusma,

ishal,

kaslarda güçsüzlük,

deride kızarıklık ve lenfadenopati olarak bilinen lenf bezlerinin aşırı şekilde şişmesi gibi semptomlar yer alır.

İleri vakalarda ise semptomlar arasında;

santral sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak uyuşukluk,

boynu dik tutamama,

zihin bulanıklığı,

kas seyirmesi ve dışarıdan görülecek şekilde titreme,

koma,

konvülsiyon olarak bilinen geçici nörolojik işlev bozuklukları,

menenjit,

ensefalit,

ataksi ve felç de görülebilir.

Özellikle 0-18 yaş arası çocukların cilt yüzeylerinde benekli kabartı ve döküntüler de sıklıkla görülmektedir.

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Virüsün ana kaynağı sivrisineklerdir. Culex türüne dahil olan sivrisineklerin ısırığıyla memelilere bulaşan hastalığın ana konağı ise kuşlar olarak biliniyor.

Kuşlardan da tekrar sivrisineklere bulaşan virüs göçmen kuşlar aracılığıyla da dünya geneline yayılır. Ancak insanlarda enfeksiyon düşük viremi ile seyrettiğinden virüs, insandan tekrar sivrisineklere bulaşmaz.

Hastalık, enfekte olan diğer memeli hayvanlardan insanlara bulaşmaz.

BATI NİL VİRÜSÜNDAN NASIL KORUNURUZ?

Türkiye’de de 6 vakanın görüldüğü Batı Nil Virüsünden korunmak için hsgm.saglik.gov.tr’de şu bilgilere yer verildi:

Sivrisinek sokmalarına karşı önlem alınmalıdır:

Sivrisineklerin aktif olduğu saatlerde (güneş battıktan sonra) açık alanda fazla kalınmamalı, kalınması halinde kapalı giysiler giyilmeli,

Pencerelere ve kapılara sineklik takılmalı,

Özellikle sineklerin çok olduğu dönemlerde cibinlik kullanılmalı,

Kapalı ortamlarda, hava dolaşımı yaratacak vantilatör, klima gibi cihazlar kullanılmalıdır.

Sivrisinek üreme alanları yok edilmelidir:

Lastik tekerlek içleri, teneke kutular, boş saksılar, su varilleri gibi sivrisineklerin kolay üreyebildiği yerlerde su birikmesi önlenmeli ve bakımı sağlanmalı,

Suyu biriktiren kap ve oyuncaklardaki sular boşaltılmalı, kullanılmadığında ters çevrilmeli,

Hayvan sulukları ve yalakları düzenli olarak temizlenmeli, içindeki sular haftada en az üç kez değiştirilmeli,

Açık foseptik çukurlar kapatılmalıdır.

Evlerin yakınındaki küçük su birikintileri kurutulmalıdır.

TÜRKİYE’DE 6 VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığu, 2010 yılından bu yana ülkemizde görülen Batı Nil Virüsü vaka sayısının bu yıl 6 olduğunu duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Batı Nil virüsü enfeksiyonunun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi.

Söz konusunu hastalığın, mevsimsel olarak genelde yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonu, 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir."