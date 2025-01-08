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Can Hastanesi, 40 milyon dolara İzmir’e 2 hastane kazandıracak

Bu yıl İzmir’in kuzey ve güney akslarında iki hastane kurmayı planlayan Can Hastanesi, ayrıca onkoloji kliniği açarak ve evde sağlık hizmetlerinde uzaktan takip sistemini getirerek yatırımlarını sürdürecek.

Haber Merkezi
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Can Hastanesi, 40 milyon dolara İzmir’e 2 hastane kazandıracak
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İZMİR / EKONOMİ

 

Can Hastanesi, İzmir’e iki yeni hastane daha kazandırmak için çalışmalarına başladı. Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner, temelini bu yıl atmayı hedefledikleri hastaneler için 40 milyon dolarlık yatırım öngördüklerini söyledi. Keskiner, yeni yılda ayrıca yapay zeka destekli evde bakım hizmetlerini sunmaya başlayacaklarını ve onkoloji kliniği açacaklarını söyledi.

Yeni hastanelerini İzmir’in kuzey ve güney akslarında hayata geçireceklerinin müjdesini veren Keskiner, “Mevcut hizmet verdiğimiz 18 bin metrekare kapalı alana sahip hastanemizi 2017 yılında inşa ettiğimizde, en az 15 yıl süreyle bu hastanenin yeterli geleceğini öngörmüştük. Ancak gelişimimizdeki hız ve artan taleple henüz 7’nci yılımızda, yeni hastane yatırımı kararını aldık” dedi.

Çiğli’de 9 ameliyathane, 10 yoğun bakım ve 1 koroner yoğun bakım yatağı, 76 yatak kapasitesi ve 600’e yakın çalışanla hizmet verdiklerini ifade eden Keskiner, yeni hastane yatırımları sonrası mevcut hastanenin hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Evde sağlık hizmeti uzaktan takip edilecek

Akıllı giyilebilir cihazlar ve yapay zeka destekli sistemlerle hastalarını 24 saat boyunca uzaktan takip ederek, anında müdahale edebileceklerini söyleyen Keskiner, evde sağlık hizmetlerinin bugüne kadar uygulanan modellerden çok farklı olacağını belirterek, “Akıllı giyilebilir teknolojik cihazlar ile hastalarımızın ev ortamında oksijen seviyesi, kalp ritmi, tansiyon gibi kritik verilerini sürekli takip edeceğiz” diye konuştu.

Bu yıl hedeflerinden birinin de onkoloji kliniği açmak olduğunu belirten Keskiner, “Modern altyapısıyla bu merkez, kanser tedavisinde yenilikçi yöntemler sunmayı amaçlıyor. Onkoloji kliniğimizde ilk etapta 14 kabin olacak. Her kabin, hastaların tedavi sürecinde kendilerini rahat hissedecekleri şekilde tasarlandı. Kanser tedavisi, sadece ilaç ya da kemoterapiyle sınırlı değil. Bu süreçte psikolojik destek, beslenme planlaması ve hijyenik bir ortam da kritik önem taşır. Biz burada, hastalarımızın kendilerini hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi hissedecekleri bir alan yaratacağız" dedi.

Teknolojik altyapılarını sürekli geliştirdiklerini vurgulayan Keskiner, “Kadınlarda meme kanserinde erken teşhis için yapay zekayla donatılmış yüksek teknolojiye sahip dijital mamografi cihazlarıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Erken teşhis hayat kurtarır; bu yüzden tarama hizmetlerini herkes için erişilebilir hale getireceğiz. 2025 her anlamda Can Hastanesi için atılım yılı olacak" diye konuştu.

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