Çocuklarda vertigo ileride gelişecek migrenin belirtisi olabilir

Mehmet KAYA / ANKARA



Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Çelebisoy, Dünya Vertigo Farkındalık Haftası kapsamında Uluslararası Vestibüler Derneğince bir otelde düzenlenen "Vertigoda Hayat Yolunda" bilgilendirme başlıklı toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vertigonun denge sistemindeki rahatsızlıklar kardiyolojik hastalıklar, kulak iltihabı sonrası iç kulak kristelinin oynaması, soğuk algınlığı-grip kaynaklı kulak enfeksiyonu, vestibüler sinir inflamasyonu ve migren, yaşlılık, genetik ve beslenme-yaşam tarzı nedeniyle ortaya çıkabileceğini hatırlatan Nuri Özgirgin, nüfusun yaşlanmasıyla Türkiye’de de bu hastalığın görülme sıklığının artacağını kaydetti.

Kaygılı olmanın vertigoya neden olabileceğini, bunun örneklerinden birinin depremi yaşayan kişilerin hissettiği duygusal yoğunluğun vertigo şikayetlerini artırması olduğunu kaydeden Özgirgin, “Depremi yaşamış kişiler çok belirgin bir baş dönmesi ve dengesizlik hissiyle bize başvuruyor. Bu, akut baş dönmesi dediğimiz, kişinin dik durma pozisyonunda görsel uyaranlar ve pasif hareketlerle dengesini kaybetmesi durumu. Deprem, etkilediği alanda yaşayan kişilerde bir akut baş dönmesi etkileşimi oluşturdu." dedi.

Depremi yaşayan kişilerde artan vertigo şikayetlerine yönelik olarak Prof. Dr. Neşe Çelebisoy ise “Kaygı bozukluğu ile ilişkili baş dönmesi ya da denge problemleri, depremden birincil veya dolaylı etkilenen kişilerde çok daha fazla karşımıza çıkıyor. Bu kişilerde ciddi bir algı bozukluğu ortaya çıktı, insanların denge problemleri ve güvensiz hissettiğine dair sıkıntıları arttı. Depremden etkilenen hastaların başvurularında genellikle tanımladıkları şikayet, ayaktayken, yürürken kendilerini boşlukta kayar gibi hissettikleri. Önceden bazı yakınmaları da olabiliyor ve üstüne bu durum ekleniyor. Elbette diğer tüm nedenleri eledikten sonra bunun kaygıyla ilişkili baş dönmesi olduğu kanaatine varıyoruz." Diye konuştu.

Prof. Dr. Neşe Çelebisoy baş dönmesi ve denge bozukluğu şikayetiyle gelen hastalarda, bu rahatsızlığın altında yatan nedenin bulunmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda damar tıkanıklıkları dahil geniş bir neden kaynağı olduğunu kaydetti.

Çocuklarda görülen vertigonun ileride migrene dönüşebildiğini ve bir belirti olarak dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Çelebisoy, "Çocukluklarda da baş dönmesi sorunuyla karşılaşıyoruz ve bu ileride bir migren öncülü oluyor. Çocuklarda ara ara kusma, baş dönmesi, karın ağrısı görülüyor. Bu şekilde bir nedene bağlanamayan, ardışık gelen sıkıntılar ileride migren öncüleri" bilgisini verdi.