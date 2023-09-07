Epigenetik Kongresi’nde genetik ve epigenetikteki çalışmalar mercek altına alındı 

Genlerin potansiyel yatkınlıklarını anlayarak sağlıklı yaşamın devam ettirilebilmesi ve korunması için dış etkenlerin konuşulduğu 2. Uluslararası Epigenetik Kongresi geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde Nutrigenetik ve Epigenetik Derneği himayesinde gerçekleştirilen kongre, bu yıl ‘Kompleks Kronik Hastalıklarda Bireye Özgü Tedavide Hassas Tıp- Genetikten Epigenetiğe’ ana temasıyla düzenlendi.

Infinity Regenerative Clinic Medikal Direktörü Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver, genetik ve epigenetik konusunda açıklamalarda bulundu. Tanrıverdi, etkinliğin ilk gününde ‘Kanserde Mikrobiyom ve Oksidatif Stres – İnflamasyon- Yaşlanmanın İlişkisi’ konusuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. İkinci gününde ise Doç. Dr. Cem Polat Çetinkaya ‘Toplum Sağlığında Alınması Gereken Önlemler Neler Olabilir?’ konulu sunumda konuşma yaptı. Konuşması sırasında Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver, kişiye özel beslenme, çevresel faktörler, hangi sporun insanların hayatını ve sağlığını nasıl farklı etkilediğine dair önemli bilgiler verdi.