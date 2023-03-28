İngiliz kanser hastasına Türk hekimler umut oldu

Bayındır Sağlık Grubu Ankara Söğütözü Hastanesinde girişimsel radyoloji ve tıbbi onkoloji birimlerinin öncülüğünde, dünya genelinde çok nadir uygulanan bir yönteme imza atıldı.

Tedavi seçeneği kalmamış karaciğer kanseri hastaları için yüksek dozda kemoterapinin tek seferde doğrudan kanserli organa verilmesine yönelik "kemosaturasyon" yöntemini 15 kişilik bir ekiple başarıyla gerçekleştiren hekimler, bu yolla "umut yok" denilen İngiliz hastanın yaşamına dokundu.

Hastanenin Radyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Akhan, yaptığı açıklamada, İngiltere'de yaşayan 62 yaşındaki Nader Farahnak'ın kendilerine iki ay önce başvurduğunu, malign melonom (deri kanseri) tanısı bulunan ve hastalığı karaciğer metastazı yapan hastaya yapılan radyolojik değerlendirmelerin ardından "kemosaturasyon" uygulanmasına karar verildiğini anlattı.

Başka tedavi seçeneği olmayan hastalar için uygulanıyor

Hastanın karaciğerinde çok sayıda kanserli hücre yayılımı olduğunu ve bu nedenle radyofrekans ve immünoterapi gibi diğer tedavi seçeneklerine yanıt vermediğini belirten Akhan, şu bilgileri paylaştı:

"Kemosaturasyon girişimsel radyolojik bir teknik, hastanın her iki kasığı ve boyun bölgesindeki büyük damarına kateterler yerleştiriliyor. Öyle bir düzenek kuruyoruz ki karaciğere yolladığımız kemoterapi ilacını vücudun diğer taraflarına, kalbe göndermeden özel bir katater aracılığıyla alıyoruz ve dışarda filtre edip temizliyoruz. Ardından temizlenen kanı yeniden sistemik dolaşıma veriyoruz. Bu oldukça komplike bir işlem, farklı disiplinlerde uzman olan yaklaşık 15 kişilik bir ekip çalışıyor. Operasyon aşağı yukarı 3 saat sürüyor, bu gruptaki başka tedavi seçeneği olmayan hastalar için uygulanıyor."

İşlem hastanın sağ kalım süresini uzatıyor, yaşam kalitesini artırıyor

Prof. Dr. Akhan, dünya genelinde ve Türkiye'de nadir uygulanan kemosaturasyonun, malign melonomun karaciğer metastazlarında bilimsel açıdan gösterilmiş en etkili yöntem olduğunu, benzer metastaz yapan meme kanseri hastalarında da uygulanabildiğini vurguladı.

Yöntemin farklı kanser türlerinin tedavisinde de uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Akhan, "Malign melonomlu, yaygın karaciğer metastazı bulunan hastalarda beklenen sağ kalım çok kısa oluyor. Bu işlemin temel amacı da hastanın sağ kalım süresini uzatmak, yaşam kalitesini artırmak. Tam tedavi söz konusu değil ama sağ kalımı uzatmayı sağlıyor, hastanın tedavisi ardından farklı yöntemlerle devam ediyor." ifadesini kullandı.

Akhan, "Kemosaturasyon uyguladığımız İngiliz hastamız şu an gayet iyi, son derece mutlu. Bizi tesadüfen bir Türk tanıdığı aracılığıyla bulmuş. Taburcu edeceğiz, hafta başında da büyük ihtimalle ülkesine dönecek. Kontrolleri için düzenli gelip gidecek, tedavisine immünoterapi eklenecek." diye konuştu.

Kemoterapinin istenmeyen yan etkilerini ortadan kaldırıyor

Tıbbi Onkoloji Koordinatörü Doç. Dr. Ece Esin de kemosatürasyonun bir nevi "karaciğerin kemoterapiyle doyurulması" anlamına gelen yeni bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Yöntemde karaciğerin kanlanmasının vücudun geri kalanının kanlanmasından ayrıldığını, bu sayede kemoterapinin sadece ilgili organa verildiğini anlatan Esin, "Kemosaturasyon aynı zamanda damardan verilen kemoterapide ortaya çıkan istenmeyen yan etkileri, bazı zararları da ortadan kaldırıyor. Yöntemle kemoterapiyi sadece karaciğer içinde dolaşabilecek şekilde ayarlıyoruz, vücudun diğer alanlarına karışmasını önlüyoruz." dedi.

Haftalarla ömür biçilen hastalar uzun yaşam süresine kavuşuyor

Doç. Dr. Esin, kemosaturasyonun spesifik bir hasta grubuna uygulanabildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda farklı kanser hastaları için de bu yöntem umut vaat edebilir. Melanomlu hastalar, 20 yıl öncesine kadar çare bulamadığımız, çok kısa süre içinde kaybettiğimiz bir hasta grubuydu. Fakat son 20 yılda vücudun kendi bağışıklık sistemi hücrelerini birer asker haline getiren immünoterapiyle beraber melanom tedavisinde inanılmaz bir hızlanma yaşandı. Hastalarımıza günler, haftalarla ömür biçerken artık bu tedavilerle uzun yaşam süresi, çok daha az yan etkiyle tedaviler sağlayabiliyoruz. Kemosaturasyon da bu grup hastalarda yeni bir ufuk doğurdu.

Kanser karaciğerde yüklü miktarda olduğunda, immünoterapi, bazı akıllı ilaçlar artık faydasız hale geldiğinde yan etki nedeniyle damardan vermekte çekindiğimiz kemoterapiyi, kemosatürasyonla yeterli süre sadece karaciğer içinde dolaştırıp çektiğimizde diğer tedavilerden de hastanın tekrar fayda görmeye başlamasını sağlıyoruz."

Tıp literatürüne nadir vaka olarak geçmiş bir hastamız

Esin, kemosaturasyon uygulanan hastanın durumunun şu an iyi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastamız 3,5 yıl önce beyin zarından tanı almış tıp literatürüne nadir vakalardan biri olarak geçmiş biri. Gözünde, derisinde başka herhangi bir yerinde hastalık yokken sadece beyin zarında hastalık ortaya çıkmış ve İngiltere'de immünoterapi başlanmış. Bu tedaviden çok fayda görmüş ama son dönemde hastalık tekrar karaciğerde nüksetmiş, burada yaygın metastazlara yol açmış. Hastamız bize geldiğinde başka hiçbir tedavi şansı yoktu. Geçen hafta yapılan kemosaturasyonu çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Bundan sonraki süreçte immünoterapiyle devam edeceğiz, sürekli kontrolümüzde olacak."

Herkese tavsiye ediyorum

İngiltere'de yaşayan 62 yaşındaki mühendis Nader Farahnak ise evli olduğunu, iki kızının ve bir torununun bulunduğunu dile getirdi.

Hastalığının karaciğerine sıçraması sonucu kendisine kemosaturasyon önerildiğini ve araştırmaları sonucu Bayındır Hastanesi'ndeki doktorlarla irtibata geçtiğini anlatan Farahnak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum, şu an çok iyi hissediyorum. İngiltere'de bu gibi tedavilerle ilgili süreçler çok yavaş işliyor. Türkiye'de ise ilk başvurumdan itibaren çok hızlı yanıt aldım, benzer durumda olan herkese tavsiye ediyorum. Dileğim tedavi sürecimin başarılı şekilde ilerlemesi, daha sağlıklı günleri görebilmek."