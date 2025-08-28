İngiltere'de kadınların 'minyon' olmak için Türkiye'ye gelmesi tartışma konusu oldu

İngiltere’de bazı kadınların boy kısaltma ameliyatı için Türkiye’ye gelmesi tartışmalara neden oldu. Kimi hayatındaki kişiyle arasındaki boy farkını kapatmak için kimi de bacak uzunluğu farkını dengelemek için bıçak altına yatmak istiyor. Ameliyat, bacak kemiklerinin kesilerek kısaltılması ve yeniden sabitlenmesi esasına dayandığından iyileşmek de bir hayli zaman alıyor. Uzmanlar, bu ameliyat tercih edilecekse esas amacın tıbbi gerekçeler olması gerektiğinin altını çiziyor.

Baskılar ve partnerle aynı boyda olma arzusu ameliyata itiyor

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, Habertürk'e yaptığı değerlendirmede konunun sosyal boyutuna dikkat çekti:

“Boy uzatma ameliyatı yıllardır yapılan bir operasyon; ancak boy kısaltma hem dünyada hem de ülkemizde çok yaygın değil. Boy kısaltma ameliyatlarını, uzun boylu insanların çevresel baskılar nedeniyle ve kadınların erkek partnerlerine göre daha kısa görünmek taleplerinden dolayı yaptırdıklarını biliyoruz.”

Yazar, bu operasyonların kolay bir kararla yapılabilecek ameliyatlar olmadığını vurgulayarak, “Ameliyatın fayda-zarar kısmı hastalar tarafından çok iyi değerlendirilmelidir. Hekimler de hasta seçiminde dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

Boy nasıl kısaltılıyor?

Boy kısaltma ameliyatının teknik yönünü anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Görgün, “Kişinin bacaklarındaki kemiklerden belli bir miktar kısaltma yapılarak, toplam boy azaltılır. Bu işlem uyluk kemikleri ya da kaval kemiklerinden uygulanır. Uyluk kemiklerinden yaklaşık 4 cm, kaval kemiklerinden ise 3 cm civarında olmak üzere toplamda 6 ila 8 cm’lik bir kısaltma mümkündür. Kesilen kemikler daha sonra plak veya çivi denilen yöntemlerle sabitlenir” diye konuştu.

Kozmetik amaçlı boy kısaltma ameliyatı etik mi?

Boy kısaltma işlemlerinin ilk başta tamamen tıbbi amaçla geliştirildiğini belirten Doç. Dr. Görgün, “Burada genellikle bacak boy farklarında kişinin bel ve omurga gibi bölgeleri de etkileneceğinden uzun olan bacak ameliyatla kısaltılıyordu. Daha sonra ise kozmetik boy kısaltma işlemleri ortaya çıktı. Çok nadir durumlarda özellikle kadın hastalarda psikolojik ve sosyal gerekçelerle de boy kısaltma işlemleri yapılabiliyor” diye konuştu.

“Esas amaç tıbbi gerekçeler olmalıdır” diyen Doç. Dr. Görgün, sözlerine şöyle devam etti: “Ancak psikolojik nedenler de bir tıbbi neden sayılabileceğinden çok dikkatli seçilecek olgularda ameliyat kozmetik amaçlı da gerçekleştirilebilir ama burada fayda ve zarar ilişkisini iyi tahlil etmek gerekiyor.”

Hastaları neler bekliyor?

Ameliyatın ardından hastalar zorlu bir iyileşme sürecine giriyor. Doç. Dr. Görgün, ““Ameliyat teknik olarak kolay ancak her ameliyat zordur. Ameliyat sonrasında hastaları bekleyen 2-3 aylık bir iyileşme dönemi var. Hastayı ameliyattan 1-2 gün sonra yürütmeye başlıyoruz. Ancak sonraki süreçte belli bir dönem fizik tedavi almak gerekiyor. Kasların gerginliği, damar ve sinirlerle ilgili tedaviler devam ediyor. Yaklaşık üç ay civarında da süreç tamamlanıyor.”

Boy kısaltma ameliyatının riskleri

Riskler konusunda her iki uzmanın önerisi de aynı. Doç. Dr. Görgün, “Anestezi işlemlerinden başlayarak kemiğe yapılan uygulama sonrasında enfeksiyon gelişebilir. Kırığın kaynamaması, geç kaynaması ya da akciğere emboli atması gibi hayati riskler söz konusu olabilir. Bu yüzden kozmetik nedenlerle çok önerdiğimiz bir cerrahi değil. Burada hasta seçimi gerçekten çok önemli. Hastanın psikolojik ve sosyal durumu mutlaka göz önünde bulundurulmalı” ifadelerini kullandı.

"’Boyum kısalacak’ diye bu riskleri almak ne kadar doğru tartışılır"

Prof. Dr. Yazar da benzer bir uyarıda bulunarak, şunları söyledi: “Bunlar çok büyük ameliyatlardır. Büyük ameliyat oldukları için komplikasyon ve riskleri de olabiliyor. ‘Boyum kısalacak’ diye bu riskleri almak ne kadar doğru tartışılır. Bu operasyonları yaptıracak kişilerin çok iyi düşünmesi lazım.”

Sağlık turizmini nasıl etkiler?

Türkiye’nin sağlık turizminde güçlü bir konumda olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yazar, her yıl 1,5–2 milyon yabancı hastanın çeşitli tedaviler için Türkiye’ye geldiğini belirtti.

Yazar, “Bu sadece estetik ameliyatlarla sınırlı değil; kanser ameliyatları veya başka hastalıkların tedavisi için de geliyorlar. Boy kısaltma ameliyatının ne kadar değerli olacağını bilemiyoruz, zaman içerisinde göreceğiz. Ancak ameliyat komplikasyonları yüksek oranda olursa Türkiye’nin sağlık turizmindeki önemli imajı olumsuz etkilenebilir” dedi.