Üniversite hastaneleri de MHRS'ye entegre edilecek

Merkezi Hekim Randesu Sistemi'ne (MHRS), üniversite hastaneleri de entegre ediliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, uygulamanın 1 Eylül'de pilot olarak iki hastanede başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak'taki ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu sisteminin entegre edildiğini açıkladı.

İki hastane seçildi

Memişoğlu, "Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, "Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

