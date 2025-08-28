  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı
Takip Et

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı

Türkiye’nin ilk "lüks ve butik" konsept alışveriş merkezi olarak açılan "Prestige Mall", sektördeki değişime ayak uyduramadı. Başakşehir'de bulunan 18 yıllık ünlü AVM kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı
Takip Et

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kepenk indirdi. 2007'de hizmete giren ve Türkiye'nin lüks ve butik alanındaki ilk konsept AVM'si kapatma kararını daha önce duyurmuştu. 

Tüm mağazalar kapatıldı

AVM'deki işletmeler haziran ayı itibarıyla kepenk indirmeye başlamıştı. AVM içerisindeki mağazalarına iletilen tasfiye sürecinin temmuz ayında tamamlanması planlanıyordu. 1 ay daha uzayan süreç sonunda AVM'deki tüm mağazalar kapatıldı. 

Değişime ayak uyduramadı

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, pandemi sonrasında hız kazanan dijitalleşme, online alışverişin artması, ekonomik daralma ve yükselen işletme maliyetleri, özellikle geleneksel yapısını sürdüren AVM’leri zora soktu. Uzmanlara göre bu tablonun temelinde, AVM’lerin marka karmasını doğru oluşturamaması, hedef kitlesine uygun kiracı profili geliştirememesi ve müşterinin değişen beklentilerine cevap verememesi yatıyor. Prestige Mall da bu değişime ayak uyduramayan örneklerden biri olarak öne çıkıyor. 

Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışından kısa süre sonra 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcı ilgisi bu satışla da sınırlı kalmadı. 2013 yılında bu kez Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralındı.

1 Ekim'de Meclis'e geliyor: Hal ve marketlere yeni kurallar yolda1 Ekim'de Meclis'e geliyor: Hal ve marketlere yeni kurallar yoldaEkonomi
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 28 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 28 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İntihar davası sonrası düğmeye basıldı: ChatGPT'ye ebeveyn denetimi geliyorİntihar davası sonrası düğmeye basıldı: ChatGPT'ye ebeveyn denetimi geliyorŞirket Haberleri
Meteoroloji'den rüzgar uyarısı! Bugün yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji'den rüzgar uyarısı! Bugün yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem

 

Şirket Haberleri
iyzico’dan yapay zekâ destekli alışveriş asistanı
iyzico’dan yapay zekâ destekli alışveriş asistanı
Garanti BBVA, takas finansmanını 2plan iş birliğiyle devreye aldı
Garanti BBVA, takas finansmanını 2plan iş birliğiyle devreye aldı
Yapay zeka kozmetikte devreye girdi
Yapay zeka kozmetikte devreye girdi
Entekno Materials, güneş koruyucu teknolojisiyle nar üretiminde kayıpları azaltacak
Entekno Materials, güneş koruyucu teknolojisiyle nar üretiminde kayıpları azaltacak
Bitki Vadisi, meyve sebze üretimine hız verecek
Bitki Vadisi, meyve sebze üretimine hız verecek
İntihar davası sonrası düğmeye basıldı: ChatGPT'ye ebeveyn denetimi geliyor
İntihar davası sonrası düğmeye basıldı: ChatGPT'ye ebeveyn denetimi geliyor