Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kepenk indirdi. 2007'de hizmete giren ve Türkiye'nin lüks ve butik alanındaki ilk konsept AVM'si kapatma kararını daha önce duyurmuştu.

Tüm mağazalar kapatıldı

AVM'deki işletmeler haziran ayı itibarıyla kepenk indirmeye başlamıştı. AVM içerisindeki mağazalarına iletilen tasfiye sürecinin temmuz ayında tamamlanması planlanıyordu. 1 ay daha uzayan süreç sonunda AVM'deki tüm mağazalar kapatıldı.

Değişime ayak uyduramadı

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, pandemi sonrasında hız kazanan dijitalleşme, online alışverişin artması, ekonomik daralma ve yükselen işletme maliyetleri, özellikle geleneksel yapısını sürdüren AVM’leri zora soktu. Uzmanlara göre bu tablonun temelinde, AVM’lerin marka karmasını doğru oluşturamaması, hedef kitlesine uygun kiracı profili geliştirememesi ve müşterinin değişen beklentilerine cevap verememesi yatıyor. Prestige Mall da bu değişime ayak uyduramayan örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışından kısa süre sonra 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcı ilgisi bu satışla da sınırlı kalmadı. 2013 yılında bu kez Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralındı.