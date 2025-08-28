  1. Ekonomim
179 kişi eksi netle üniversiteye yerleşti: Hangi bölümler öne çıktı?

YKS baraj puanı uygulamasının 2022'de kaldırılmasının ardından, sıfır ya da eksi netle üniversiteye yerleşen adayların sayısı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl 179 adayın eksi netlerle lisans ve ön lisans programlarına yerleştiği belirtiliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanının kaldırılmasının ardından sıfır ya da eksi netle üniversite kazanma dönemi devam ediyor. Bu yıl da 179 aday, sınavda sıfır ya da eksi net yapmasına rağmen çeşitli ön lisans ve lisans programlarına yerleşti.

2023’te 107, 2024’te ise 203 aday sıfır ya da eksi netle üniversiteli olmuştu. Bu yıl ise 179 aday aynı şekilde üniversiteye yerleşti. Yerleşen adaylar arasında burs kazananların da bulunduğu ifade ediliyor.

Hangi bölümlere yerleştiler?

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay’ın haberine göre, eksi netle kazanılan bölümler arasında sağlık alanındaki diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi ve odyometri programlarının yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ve uluslararası ilişkiler gibi bölümler dikkat çekiyor.

Baraj 2022 yılında kaldırıldı

YKS’de baraj puanı 2022 yılında kaldırılmıştı. Mevcut sistemde, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe veya Matematik testlerinden en az 0,5 net yapılması hâlinde TYT puanı hesaplanabiliyor. Bu puanla 2 yıllık ön lisans programlarına başvuru yapılabiliyor. 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için ise TYT’de puan hesaplanması ve Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ilgili testlerden en az birinden 0,5 net çıkarılması yeterli oluyor.

Eğitimciler ne diyor?

Eğitimciler, mevcut sistemin sorunlu olduğunu vurgulayarak iki öneride bulundu:

- Yarım net kuralı esnetilmeli. Puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin yalnızca birinden değil, tamamından en az yarım net çıkarma şartı getirilmeli.

- Eksi nete puan yok. Aday, bir testten yarım net çıkarmasına rağmen, puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin toplamı sıfırın altında ise o adayın puanı hesaplanmamalı.

Uzmanlara göre bu düzenlemeler yapılmadığı sürece, sıfır ya da eksi netle üniversiteye girişler devam edecek.

