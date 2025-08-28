Google, küçük ekip yöneten yöneticilerin yüzde 35’ini işten çıkardı

İnsan Analitiği ve Performans Başkan Yardımcısı Brian Welle, “Şu anda, geçen yıla göre yüzde 35 daha az yöneticimiz var ve bu kişiler daha az doğrudan rapora sahip. Bu, hızlı bir ilerleme anlamına geliyor” dedi.

Google, özellikle üçten az çalışan yöneten yöneticilerin pozisyonlarını azaltarak bu kişilerin çoğunu bireysel katkı sağlayıcı olarak şirkette tutmayı tercih etti.

CEO Sundar Pichai, şirketin ölçek büyütürken “her sorunu yeni işe alımla çözmek yerine daha verimli olması gerektiğini” vurguladı.

İşten çıkarmalar ve gönüllü ayrılıklar

Google, 2023’te toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sını işten çıkarmış, ardından farklı bölümlerde küçülmeye gitmişti. 2024 sonunda göreve başlayan CFO Anat Ashkenazi, maliyet kesintilerinin “biraz daha ileri taşınacağını” duyurmuştu.

Şirket, bu yıl arama, pazarlama, donanım ve insan kaynakları gibi alanlarda çalışanlara yönelik “Gönüllü Ayrılma Programı (VEP)” sundu. İnsan Kaynakları Direktörü Fiona Cicconi, bu tekliflerden ilgili ekiplerde yüzde 3 ile yüzde 5 arasında çalışanın yararlandığını açıkladı.

Cicconi, ayrılmayı seçen çalışanların çoğunun “kariyer molası vermek veya aile bireylerine bakmak için zaman ayırmak istediğini” söyledi. Pichai ise VEP programının “çalışanlara tercih hakkı tanıdığı” için olumlu bir yöntem olduğunu belirtti.

Meta ile kıyaslama

Toplantıda bazı çalışanlar, Meta’nın beş yılını dolduranlara sunduğu bir aylık ücretli izin (“recharge”) uygulamasının Google’da da olup olmayacağını sordu.

Google yöneticileri, mevcut izin ve tatil haklarının yeterli olduğunu ifade ederek ücretli sabbatical programı planlarının bulunmadığını dile getirdi.

Pichai, esprili bir dille, “Meta’nın tüm politikalarını alıp şirketi öyle mi yönetmeliyim, yoksa sadece işimize gelenleri mi seçelim?” dedi.

Google, küçülme sürecini işten çıkarmalar, gönüllü ayrılıklar ve yönetici sayısını azaltma yoluyla sürdürüyor.

Şirketin bu stratejisi, çalışanlar arasında iş güvencesi ve şirket kültürü tartışmalarını beraberinde getirse de, yönetim verimlilik odaklı politikalarını sürdürmekte kararlı görünüyor.