Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ve kura torbası belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabı tamamlandı.
Devler Ligi'ne gidecek 36 takımın netleşmesiyle torbalar ve muhtemel rakipler şekillendi.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
İşte muhtemel rakipler
1. Torba: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge
3. Torba: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya
4. Torba: GALATASARAY, Kopenhag, Monaco, Union SG, Karabağ, Athletic Bilbao Newcastle United, Pafos, Kairat.
Maç tarihleri
1. Hafta: 16–18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026