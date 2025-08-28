  1. Ekonomim
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ve kura torbası belli oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabı tamamlandı.

Devler Ligi'ne gidecek 36 takımın netleşmesiyle torbalar ve muhtemel rakipler şekillendi.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. 

İşte muhtemel rakipler

1. Torba: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. Torba: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. Torba: GALATASARAY, Kopenhag, Monaco, Union SG, Karabağ, Athletic Bilbao Newcastle United, Pafos, Kairat.

Maç tarihleri

1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

