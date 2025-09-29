Kastamonu Sağlık Müdürlüğü’nden mantar zehirlenmesi uyarısı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, kent sakinlerini mantar zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Açıklamada, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Hasan Burak Kaya’nın görüşlerine yer verildi. Kaya, sonbahar ve yağışlarla birlikte ormanlarda çeşitli mantar türlerinin ortaya çıktığını belirterek, “Halkımız mantar toplamayı ve tüketmeyi seviyor. Ancak doğadan toplanan mantarların zehirli olup olmadığını sadece görünüşüne bakarak anlamak mümkün değil. Ayrıca halk arasında mantarın yıkanması, kaynatılması veya kurutulmasıyla zehrinin giderileceğine dair yanlış inanışlar var; ne yazık ki bu yöntemler zehri ortadan kaldırmıyor” dedi.

Karaciğer ve böbreklerde kalıcı hasar oluşturabilir

Zehirli mantar tüketiminin ardından genellikle ilk 6 saatte bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin ortaya çıktığını aktaran Kaya, bazı türlerin ise 24 saat sonra bulgu verdiğini, bu türlerin karaciğer ve böbreklerde kalıcı hasar oluşturabildiğini vurguladı.

Kaya, "Mantar tüketmek isteyenler bilmedikleri mantarları kesinlikle yememeli. Kültür mantarları tercih edilebilir. Toplamak isteyenler ise bu işi bilen uzmanlarla hareket etmeli. Mantar tükettikten sonra herhangi bir belirti görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı" uyarısında bulundu.