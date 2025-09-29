  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Kastamonu Sağlık Müdürlüğü’nden mantar zehirlenmesi uyarısı
Takip Et

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü’nden mantar zehirlenmesi uyarısı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kastamonu Sağlık Müdürlüğü’nden mantar zehirlenmesi uyarısı
Takip Et

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, kent sakinlerini mantar zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Açıklamada, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Hasan Burak Kaya’nın görüşlerine yer verildi. Kaya, sonbahar ve yağışlarla birlikte ormanlarda çeşitli mantar türlerinin ortaya çıktığını belirterek, “Halkımız mantar toplamayı ve tüketmeyi seviyor. Ancak doğadan toplanan mantarların zehirli olup olmadığını sadece görünüşüne bakarak anlamak mümkün değil. Ayrıca halk arasında mantarın yıkanması, kaynatılması veya kurutulmasıyla zehrinin giderileceğine dair yanlış inanışlar var; ne yazık ki bu yöntemler zehri ortadan kaldırmıyor” dedi.

Karaciğer ve böbreklerde kalıcı hasar oluşturabilir

Zehirli mantar tüketiminin ardından genellikle ilk 6 saatte bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin ortaya çıktığını aktaran Kaya, bazı türlerin ise 24 saat sonra bulgu verdiğini, bu türlerin karaciğer ve böbreklerde kalıcı hasar oluşturabildiğini vurguladı.

Kaya, "Mantar tüketmek isteyenler bilmedikleri mantarları kesinlikle yememeli. Kültür mantarları tercih edilebilir. Toplamak isteyenler ise bu işi bilen uzmanlarla hareket etmeli. Mantar tükettikten sonra herhangi bir belirti görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı" uyarısında bulundu.

Altın piyasası coştu! Kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldiAltın piyasası coştu! Kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldiEkonomi

 

New York borsası yükselişle açıldıNew York borsası yükselişle açıldıFinans

 

Sağlık
Organ bağışında yeni dönem başladı: e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek
Yeni dönem: Orhan bağışı, e-Devlet ve e-Nabız'dan yapılabilecek
ABD'den tıbbi cihaz ve robotik ithalatına soruşturma
ABD'den tıbbi cihaz ve robotik ithalatına soruşturma
TEB: İlaçta dışa bağımlılığı azaltmak stratejik politikanın merkezinde yer almalı
TEB: İlaçta dışa bağımlılığı azaltmak stratejik politikanın merkezinde yer almalı
Hastalık mevsimi başladı! Grip aşılarında tedarik sorunu mu var?
Hastalık mevsimi başladı! Grip aşılarında tedarik sorunu mu var?
TTB uyardı: Önümüzdeki aylarda Covid-19'a göre daha ağır geçen grip salgını olacak
TTB uyardı: Önümüzdeki aylarda Covid-19'a göre daha ağır geçen grip salgını olacak
23–29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası: Erken tanı hayatı değiştiriyor
23–29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası: Erken tanı hayatı değiştiriyor