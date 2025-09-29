  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Altın piyasası coştu! Kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldi
Takip Et

Altın piyasası coştu! Kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 225 bin liraya yükseldi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın piyasası coştu! Kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldi
Takip Et

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 168 bin lira, en yüksek 5 milyon 248 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,2 artışla 5 milyon 225 bin lira oldu.

Altında kilogram başına 60 bin liralık artış 

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 165 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de işlem hacmi 4 milyarı geçti

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 114 milyon 632 bin 174,45 lira, işlem miktarı ise 797,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 487 milyon 821 bin 598,12 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, DenizBank , Vakıf Katılım Bankası ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 5.165.000,00 3.875,00
  En Düşük 5.168.000,00 3.784,20
  En Yüksek 5.248.999,50 3.922,85
  Kapanış 5.225.000,00 3.784,20
  Ağırlıklı Ortalama 5.235.828,11 3.856,98
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.114.632.174,45  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 797,12  
  Toplam İşlem Adedi 69  

 

Kilogramla altın alan yatırımcının 7 yıldaki kazancı dudak uçuklattı!Kilogramla altın alan yatırımcının 7 yıldaki kazancı dudak uçuklattı!Gündem
Altının ons fiyatı rekor tazeledi! Zayıf dolar ve ABD’de kapanması riski tetiklediAltının ons fiyatı rekor tazeledi! Zayıf dolar ve ABD’de kapanması riski tetiklediEkonomi
Altın fiyatları haftayı rekorla açtı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altın fiyatları haftayı rekorla açtı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans
Ekonomi
Muğla'da turizm sektörüne denetim! 44 otel ve tesis kapatıldı
Muğla'da turizm sektörüne denetim! 44 otel ve tesis kapatıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faizleri 1 Ekim itibarıyla düşecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faizleri 1 Ekim itibarıyla düşecek
Çorum Halk Ekmek’te 210 gram ekmeğin fiyatı belli oldu
Çorum Halk Ekmek’te 210 gram ekmeğin fiyatı belli oldu
Altının ons fiyatı rekor tazeledi! Zayıf dolar ve ABD’de kapanması riski tetikledi
Altının ons fiyatı rekor tazeledi!
Ankara Ticaret Odası, Türk sağlık sektörünü Riyad’a taşıyor
Ankara Ticaret Odası, Türk sağlık sektörünü Riyad’a taşıyor
Türkiye’nin ilk faizsiz gümüş fonu işleme başladı!
Türkiye’nin ilk faizsiz gümüş fonu işleme başladı!
Altının ons fiyatı rekor tazeledi!

Altın Haberleri

Altının ons fiyatı rekor tazeledi!
Kriptolar Trump rüzgarını arkasına aldı! Bitcoin, yılbaşından bu yana değerini katladı

Piyasa Haberleri

Kriptolar Trump rüzgarını arkasına aldı! Bitcoin, yılbaşından bu yana değerini katladı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın piyasa