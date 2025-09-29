Altın fiyatları haftayı rekorla açtı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Amerika Birleşik Devletleri'nde ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da rekor kırdı. Gram altın 5 bin 78 ile tarihi rekorunu yeniledi.

ABD dolar endeksi rakip para birimleri karşısında yüzde 0,2 gerileyerek, dolar bazlı altının yurt dışındaki yatırımcılar için daha ucuz hale gelmesine yol açtı. Bu da altın talebini artırarak fiyatların yükselişini destekledi.

Fed'den ekim ve aralıkta faiz indirimi beklentisi

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) ağustosta yüzde 0,3 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Bu verinin ardından piyasalar, ekim ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 90, aralık ayında ise yüzde 65 olarak fiyatlıyor. Capital.com analisti Kyle Rodda, "ABD'de enflasyonun ılımlı seyri, piyasaların Fed'den bu yıl iki kez daha faiz indirimi beklemesine neden oldu. Duyarlılık son derece iyimser; bu hafta yeniden rekor kırma olasılığı yüksek" dedi.

Küresel belirsizlikler güvenli limana yöneltiyor

Yatırımcılar, ABD hükümetinin olası kapanmasına dair endişelerle temkinli hareket ederken, altın düşük faiz ortamı ve artan jeopolitik belirsizlikten fayda sağlamaya devam ediyor.

Altın fiyatları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 29 Eylül 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.073,73 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.558,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.127,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 33.788,34 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.123,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 84.729,97 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.794,90 dolar