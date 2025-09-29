  1. Ekonomim
Kuru yemiş fiyatları cep yakıyor! Sektörden yerli üretime destek çağrısı

Kuru yemiş lüks oldu, vatandaş temel gıdaya yöneldi! Antep fıstığı 1.700 TL’ye, ceviz 1.000 TL’ye çıktı. Sektör temsilcileri, kuraklık, döviz kuru ve ithalat politikalarının fiyatları yükselttiğini belirterek yerli üretime destek çağrısında bulunuyor.

Kuru yemiş fiyatları cep yakıyor! Sektörden yerli üretime destek çağrısı
Kuru yemiş fiyatlarındaki artış, vatandaşın alım gücünü zorluyor. Misafirliklerin vazgeçilmezi fındık, fıstık, ceviz ve badem artık lüks hâle geldi. Antep fıstığı 1.700 TL, fındık 900 TL, yerli ceviz 1.000 TL, badem 1.100 liraya satılıyor.

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık, döviz kuru ve kura bağlı maliyetler ile komisyoncuların fiyatları yükselttiğini söyledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Sevimli, kuru yemiş sektöründe problemler bulunduğunu belirterek “Eskiden vatandaşlar özellikle leblebi, çekirdek, fındık, karışık kuru yemiş alırdı. Fakat kuru yemiş şu anda lüks oldu. Vatandaş evine sadece temel gıda maddelerini alabiliyor. Biz de alamıyoruz. Mesela ben de eskiden misafirliğe giderken elim boş gitmez, yanımda hediye olarak kuru yemiş götürürdüm. Şu anda götüremiyorum. Fiyatların daha da yükselmesini bekliyorum” dedi.

"Yerli üretime teşvik gerekiyor"

Fiyat istikrarının sağlanması için yapılması gerekenleri dile getiren Sevimli, şöyle konuştu:

"Ülkemize ABD’den ceviz geliyor. Yerli cevizle ithal cevizi karşılaştırdığımızda, yerli cevizimiz daha pahalı. Peki, ülkemizde büyüyen ağacın ürünü nasıl oluyor da ithal üründen daha pahalıya geliyor? Bunun sebebi şu: Yıllar önce bizim ağaçlarımızı kestiler. Biz ceviz ağacından mobilyalar ürettik. Çiftçi de cevizden kazanamayınca mecburen ağaçlarını kesip mobilyacıya verdi. Hâlbuki dışarıdan gelen ceviz bizim cevizimize göre daha yağsız. Ayrıca bizim cevizimiz hem lezzet hem de vitamin bakımından daha zengin. Ama biz bu konuda yabancıya muhtaç kaldık. Kaju da ülkemizde yetişmiyor, dışarıdan almamız gerekiyor. Aynı şekilde ülkemizde yetişen yerli bademin fiyatları hem ithal bademe hem de kajuya göre daha yüksek. Bunun için devletimizin çiftçiye destek vermesi, yerli üretime teşvik etmesi lazım."

