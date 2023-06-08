Kilo verdiren iğne nedir? Türkiye'de var mı?

Obezite dünyada dengesiz ve yanlış beslenme sonucu ortaya çıkan bir sorun. Amerike ve Avrupa pandemi sonrasında artış gösteren obezite sorunu ile mücadele ediyor.

Peki obeziteyi bir iğneyle azatmak mümkün mü?

İngiltere, obezite kaynaklı hastalıkları azaltmak amacıyla kilo verdiren bir iğneye onay vermeye hazırlanıyor.

BBC'de yar elen habere göre, hastanelerdeki obezite kaynaklı yükü azaltmak için Wegovy ismindeki iğneyi bir pilot program kapsamında onaylamaya hazırlanan İngiltere’de, bir hastanın bu iğneye en fazla iki yıl boyunca erişiminin olmasına izin verilecek.

Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) yaptığı araştırma sonunda vücut ağırlığının yüzde 10’unun bu iğneyle kaybolduğu tespit edildi.

İğne, iştahı bastırarak kişilerin tok hissetmesini ve az yemesini sağlıyor.