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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi salgını ilan edildi

Namibya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi salgını ilan edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Güney Afrika ülkesi Namibya'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı salgını ilan edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Windhoek'ta KKKA tedavisi gören 1 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından salgın ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, ölen kişiyle temaslı herkesin dikkatle takibe alındığı, şimdiye kadar 24'ü sağlık çalışanı olmak üzere 27 temaslı tespit edildiği belirtildi.

Ülkede 2016'dan bu yana KKKA nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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