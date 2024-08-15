Maymun çiçeği belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, tedavisi nedir?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), harekete geçti. Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda’da da virüsün yayılması sonucu DSÖ, maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Bu gelişmeyle birlikte vatandaşlar, maymun çiçeği virüsüyle ilgili gerekli bilgileri araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox), Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Orthopoxvirus cinsinin diğer üyeleri Camelpox, Cowpox, Variola gibi diğer canlı türlerinde de görülebilen zoonotik virüslerdir. Variola genel olarak bilinen ismi ile çiçek hastalığı, etkin aşılama ile dünya üzerinden 1980 yılında eradike edilmiştir.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir?

Maymun çiçeği virüsü belirtileri, döküntü, ateş, boğaz ağrısı, lenf düğümlerinde şişme, baş ağrısı ve kas ağrılarıdır. Hastalığın neden olduğu döküntüler kaşıntılı olup, genellikle yüz bölgesinde başlar, avuç içi ve ayak tabanları da dahil olmak üzere vücuda yayılır.

Maymun çiçeği virüsünün neden olduğu belirtiler şunları içerir:

Yüzde, ağız içinde ve el, ayak, göğüs, genital bölge veya anüste sivilce veya kabarcıklara benzeyen döküntü.

Ateş

Lenf düğümlerinde şişme

Halsizlik

Kas ve sırt ağrısı

Baş ağrısı

Solunum yolları problemleri (öksürük, burun tıkanıklığı)

Üşüme ve titreme

Maymun çiçeği virüsünde görülen döküntü, ağrılı olabilen düz, kırmızı şişlikler olarak ortaya çıkabilir. Daha sonra oluşan bu şişlikler irinle dolan kabarcıklara dönüşür ve daha sonra bu kabarcıklar kabuklanır ve düşer. Tüm süreç iki ila dört hafta sürebilir. Bu süreç tamamlanana, yani döküntüler kabuklanıp düşene kadar virüsü bulaştırabilir durumda olursunuz.

Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü şu yollarla bulaşır:

Yüz yüze konuşma esnasında nefes alıp verme

Ten teması (dokunma, öpüşme, cinsel ilişki)

Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması

Yatak örtüleri gibi kontamine eşyalarla temas

Anneden bebeğe bulaşma, gebelik ve doğum sırasında ve sonrası yakın temaslada çocuğa bulaşabilir.

Hayvanların salyaları, çırmalaması, ısırması veya o hayvanın etinin yenmesi de hayvandan insana bulaşma yoludur.

Maymun çiçeği virüsü tedavisi nasıl olur?

Spesifik olarak maymun çiçeği virüsü için herhangi bir tedavi yoktur fakat çiçek hastalığına benzerliği nedeni ile çiçek hastalığına karşı korunmak için geliştirilen antiviral ilaçlar monkeypox'u tedavi etmek için kullanılabilir. Maymun çiçeği virüsünün bulaştığı bir kişide tedavinin amacı hastalıktan kaynaklı ağrı, oluşan yaralar gibi belirtileri kontrol edip, kaldırmaya yöneliktir.

Eğer hastalığın belirtilerini gösteriyorsanız hızlıca bir sağlık kuruluşuna başvurup, erken şekilde tedavi almanız oldukça önemlidir.

Maymun çiçeği virüsünden korunma yöntemleri nelerdir?

Maymun çiçeği virüsü nadir görülmesine rağmen özellikle seyahat ederken yakalanma riskini en aza indirgemek için bu tedbirleri almak gerekmektedir:

Aşı olun (Çiçek hastalığı için geliştirilen aşılar ayrıca maymun çiçeğine karşı da koruma sağlar.)

Virüsün belirtilerini gösteren kişilerden uzak durun, bilhassa cilt temasından kaçının.

Hasta olduğunu bildiğiniz kişinin yatak takımlarına, havlularına veya giysilerine dokunmayın.

Hasta olan biri ile temas ettiyseniz mutlaka ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın veya alkol bazlı el dezenfektan ile temizleyin.

Virüsü taşıyabilecek hayvanlardan kaçının.

Maymun çiçeği virüsü ne kadar sürede iyileşir?

Maymun çiçeği virüsünün iyileşme süresi, normal seyri olan yaklaşık iki ila dört haftadır. Virüse maruz kaldığınızda döküntülerin kuruyup düşmesi, hastalığın genelde geçtiği anlamını taşır.