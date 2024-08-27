Maymun çiçeği virüsünde alarm: Bir ülkeye daha sıçradı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Mpox hastalığının komşu ülkelere yayılması ve virüsün yeni bir varyantı olan Ib türünün hızla bulaşması nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Bu endişeler, hastalığın sınır ötesi yayılımı konusunda ciddi uyarılara yol açtı.

Bir ülkeye daha sıçradı

Mpox, şimdi de Gabon'a ulaştı. Gerçek Gündem'ind derlediği habere göre Gabon Sağlık Bakanlığı, perşembe günü Uganda'dan dönen ve ateş ile hastalığa benzer cilt lezyonları gösteren 30 yaşındaki bir adamın yapılan test sonucunun pozitif çıktığını ve böylece ülkedeki ilk Mpox vakasının tespit edildiğini resmen duyurdu.

DSÖ'den kapsamlı plan

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği virüsünü kontrol altına almak amacıyla başlatılan küresel stratejik hazırlık ve müdahale planıyla ilgili bir açıklama yaptı. DSÖ, bu planın 14 Ağustos'ta M çiçeği virüsünü "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan etmesinin ardından oluşturulduğunu belirtti.

Plan kapsamında, DSÖ üyesi ülkelere 23 Ağustos'ta bilgi verildiği ifade edildi. Planın Eylül 2024-Şubat 2025 dönemini kapsayan 6 aylık süreçte, DSÖ'nün, üye ülkelerin, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) gibi ortakların, toplulukların ve araştırmacıların virüse karşı müdahalesi için 135 milyon dolar tutarında bir finansmana ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor. DSÖ, bu kapsamda yakın zamanda bir fon çağrısı yapacağını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un önerileri doğrultusunda hazırlanan plan, kapsamlı gözetim, önleme, hazırlık ve müdahale stratejilerinin uygulanmasını ve virüsle ilgili araştırmaların ilerletilmesini amaçlıyor. Plan ayrıca test ve aşılara eşit erişimin sağlanması, hayvandan insana bulaşmanın en aza indirilmesi ve toplumların salgın önleme ve kontrol çalışmalarına aktif katılımını da içeriyor.

Stratejik aşılama çabalarının, bulaşma zincirlerini kesmek amacıyla yüksek risk altındaki bireylere, özellikle son vakaların yakın temaslıları ve sağlık çalışanlarına uygulanacağı belirtiliyor. DSÖ, bu sürecin koordinasyonunu artırmak için uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde çeşitli ortaklarla birlikte çalışmayı hedefliyor.

Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve komşu ülkelerdeki M çiçeği virüsü salgınlarının kontrol altına alınabileceğini ve durdurulabileceğini belirtti. Salgının kontrol altına alınması için uluslararası kuruluşlar, ulusal ve yerel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve DSÖ üyesi ülkeler arasında kapsamlı ve koordineli bir eylem planının gerekli olduğunu vurguladı.