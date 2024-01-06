MS hastalığı nedir? Multipl Skleroz (MS) hastalığı

MS hastalığı, bir diğer adıyla Multipl Skleroz olarak da bilinen hastalık merkezi sinir sistemi aracılığıyla vücutta bulunan organların birbiriyle olan iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerinde fiziksel bir bozulma meydana gelir. Özellikle 20-40 yaş arasında ve çoğunlukla kadınlarda görülüyor . Peki, MS hastalığı nedir, MS hastalığı neden olur ve belirtileri neler işte o merak edilen soruların detayları..

MS Hastalığı (Multipl Skleroz) Nedir?

MS hastalığı, bir diğer adıyla Multipl Skleroz olarak da bilinen hastalık; merkezi sinir sistemini oluşturan beyin, beyin sapı ve omurilik boyunca yer alan sinir dokularının, vücudun bağışıklık sistemi tarafından tehdit olarak algılanması sonucu, zarar görmesi neticesinde gelişen nörolojik sorunları ifade eder. Hastalığa sahip olan kişilerin sinir hücreleri bozulmaya uğrar. Zarar gören sinir dokusuna bağlı olarak çok çeşitli nörolojik tablolar gelişebilir.

Daha spesifik olmak gerekirse; merkezi sinir sistemi aracılığıyla vücutta bulunan organların birbiriyle olan iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerinde fiziksel bir bozulma meydana gelir. MS’li hastalarda santral sinir sistemindeki bu beyaz maddede plak veya lezyon diye adlandırılan hasarlı alanlar görülür. Bu hasarlı alanlarda siniri çevreleyen miyelin denilen bir maddede kayıp gözlenir. Genel alarak MS’li olgularda, beynin veya omuriliğin kontrol ettiği her hangi bir fonksiyonun tam veya yarı tam kaybı gözlenir.

Multipl Skleroz (MS) Nedenleri

Multipl Skleroz'un oluşumunda çevresel etkenler ve geçirilmiş viral enfeksiyonların yanı sıra, genetik yatkınlık da önemli rol oynuyor. Ms Hastalığı, genetik ve çevresel nedenlerin bir araya gelmesi sonucunda da meydana gelebilir.

Multipl Skleroz (MS) hastalığı, özellikle 20-40 yaş arasında ve çoğunlukla kadınlarda görülüyor ancak bu farkın nedeni bilinmiyor.

MS’in kuzey ülkelerinde görülme sıklığı ekvatora yakın ülkelere göre 3 kat fazlayken bunun nedeni konusunda araştırmalar sürüyor. Kuzey ülkelerinde güneşli gün sayısının ekvatoral bölgelere kıyasla azlığından yola çıkan kimi araştırmalar, D vitamini eksikliğinin MS için bir risk faktörü olabileceğinin üstünde duruyor.

MS Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Multipl skleroz belirti ve semptomları, etkilenen sinir liflerinin yerleşimine bağlı olarak kişiden kişiye değişir. Multipl skleroz belirtilerinin şiddeti, atakların sıklığı ve atak görülme aralıkları da hastadan hastaya farklılık gösterir. Sıkça görülen bulgular aşağıda listelenmiştir:

-Tipik olarak vücudunuzun bir yarısı ya da bir uzvunda meydana gelen uyuşma veya güçsüzlük

-Belirli boyun hareketlerinde, özellikle boynun öne eğilmesinde meydana gelen elektrik çarpması hissi

-Denge bozukluğu ya da koordine hareketlerde bozulma

-Kısmi veya tam görme kaybı

-Uzun süreli çift görme





