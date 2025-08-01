Muğla Büyükşehir Belediyesi duyurdu: HPV aşısı başvuruları başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanserine karşı koruyucu ücretsiz HPV aşı uygulaması başlattığını duyurdu.

Başvuru koşullarını taşıyan kız çocuklarının ve kadınların, gerekli belgelerle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ilçe hizmet birimlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ise 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nden destek alabiliyor.

"Sosyal güvenliğin karşılamadığı aşılar var"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, halk odaklı projelere öncelik verdiklerini belirterek, HPV Aşısı ile kanser vakaları için toplumsal farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Aras, "Yerel yönetimler olarak birçok hizmeti hayata geçirirken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor, onların sağlığını için de çalışmalar yapıyoruz. Toplum sağlığı açısından önemli olan, sosyal güvenliğin karşılamadığı aşılar var. HPV aşısı da bunlardan biri. Bu konuda farkındalık yaratmak, son yıllarda bu rahatsızlık nedeni ile artan kanser vakalarının da önüne geçmek için ücretsiz HPV Aşısı uygulamamız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı, sıhhati ve mutluluğu bizim önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.