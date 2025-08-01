  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Muğla Büyükşehir Belediyesi duyurdu: HPV aşısı başvuruları başladı
Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi duyurdu: HPV aşısı başvuruları başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 9-45 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik HPV aşısı başvurularını başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muğla Büyükşehir Belediyesi duyurdu: HPV aşısı başvuruları başladı
Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanserine karşı koruyucu ücretsiz HPV aşı uygulaması başlattığını duyurdu.

Başvuru koşullarını taşıyan kız çocuklarının ve kadınların, gerekli belgelerle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ilçe hizmet birimlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ise 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nden destek alabiliyor.

"Sosyal güvenliğin karşılamadığı aşılar var"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, halk odaklı projelere öncelik verdiklerini belirterek, HPV Aşısı ile kanser vakaları için toplumsal farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

 Aras, "Yerel yönetimler olarak birçok hizmeti hayata geçirirken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor, onların sağlığını için de çalışmalar yapıyoruz. Toplum sağlığı açısından önemli olan, sosyal güvenliğin karşılamadığı aşılar var. HPV aşısı da bunlardan biri. Bu konuda farkındalık yaratmak, son yıllarda bu rahatsızlık nedeni ile artan kanser vakalarının da önüne geçmek için ücretsiz HPV Aşısı uygulamamız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı, sıhhati ve mutluluğu bizim önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Uygulama bugün itibarıyla başladı: “Şekersiz” etiketine yasak getirildiUygulama bugün itibarıyla başladı: “Şekersiz” etiketine yasak getirildiEkonomi
Bakanlık ifşa etti: Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar! İşte o markalar...Ekonomi
İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Sağlık
Araştırma: İnsanlar, günde on binlerce mikroplastik parçacığı soluyor olabilir
Araştırma: İnsanlar, günde on binlerce mikroplastik parçacığı soluyor olabilir
Şanlıurfa'da doktor ve güvenliğe bıçaklı saldırı: İşte o anlar...
Şanlıurfa'da doktor ve güvenliğe bıçaklı saldırı: İşte o anlar...
Sağlık sigortacılığı 2025’e de damga vuruyor, sektör yeni bir döneme giriyor
Sağlık sigortacılığı 2025’e de damga vuruyor, sektör yeni bir döneme giriyor
Araştırma: Enfeksiyon belirtisi olan kişileri görmek dahi bağışıklık sistemini harekete geçiriyor
Araştırma: Enfeksiyon belirtisi olan kişileri görmek dahi bağışıklık sistemini harekete geçiriyor
Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı sıcaklar risk grubundakiler için tehlikeli
Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı sıcaklar risk grubundakiler için tehlikeli
MHRS’de yeni dönem: Randevu öncesi aile hekimi muayenesi zorunlu oldu
Randevu öncesi aile hekimi muayenesi zorunlu oldu