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Bakan Memişoğlu: Özel hastanelere yapısal reform gündemimizde

"Yenidoğan çetesi" soruşturması Türkiye'nin gündemine oturdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özel hastanelere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir. Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Memişoğlu: Özel hastanelere yapısal reform gündemimizde
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir. Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır." ifadelerine yer verdi.

"Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir"

Özel hastanelerle ilgili Memişoğlu "Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir. Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz!" dedi

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