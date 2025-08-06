Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de vibrio kaynaklı hastalık bulunmuyor

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden, "Türkiye'de vibrio bakterisiyle ilişkili hastalık görüldüğü" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Genel Müdürlük olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden 2025 verilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz" ifadesi kullanıldı.

Vibrio bakterisi nedir?

Vibrio bakterisi, çoğunlukla deniz ve sıcak sularda bulunan, gram negatif ve çubuk şeklinde bir bakteri türüdür. Özellikle çiğ veya az pişmiş deniz ürünleriyle ya da kirli suyla temas sonucu insanlara bulaşabilir. Bazı türleri ciddi hastalıklara yol açar.

Vibrio cholerae, kolera hastalığına neden olur. Bu hastalık şiddetli, sulu ishalle seyreder ve genellikle kirli su ya da yiyeceklerle bulaşır. Vibrio parahaemolyticus, çiğ deniz ürünlerinin tüketilmesiyle mide-bağırsak enfeksiyonlarına yol açar.

Belirtileri nedir?

Belirtileri arasında ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı bulunur. Vibrio vulnificus ise daha tehlikeli bir türdür. Deniz suyu ile açık yaraların teması veya enfekte deniz ürünlerinin yenmesiyle bulaşabilir. Kan dolaşımı enfeksiyonlarına ve ciddi yara enfeksiyonlarına neden olabilir, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ölümcül olabilir.

Nasıl bulaşır?

Vibrio bakterisinin bulaşma yolları arasında kirli su içmek, çiğ deniz ürünleri tüketmek ve açık yaraların deniz suyuyla teması yer alır. Enfeksiyon belirtileri arasında ishal, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ateş ve yaralarda enfeksiyon gelişimi sayılabilir.

Korunmak için temiz içme suyu kullanılmalı, deniz ürünleri iyice pişirilmeli, açık yaralarla denize girilmemeli ve el hijyenine dikkat edilmelidir.