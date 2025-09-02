Sahte ilaç skandalında dehşet verici detay: Kanser ilacı diye ağrı kesici satılmış!

Geçtiğimiz yıl İstanbul Ümraniye'de Jandarma ekiplerinin bir ihbarı değerlendirmesiyle başlatılan operasyon, Türkiye'nin son yıllardaki en büyük sahte ilaç operasyonlarından birine dönüştü. Soruşturma kapsamında, çoğunluğu kanser ilacı olan 5 milyonun üzerinde sahte kutu ilaç ele geçirildi.

Yapılan teknik takip ve baskınlar sonucunda organize bir şebekenin, sahte ilaçları internet siteleri ve bazı eczaneler aracılığıyla vatandaşlara satışa sunduğu tespit edildi.

Kapsamlı inceleme talimatı

Gazeteci Murat Ağırel'in haberine göre, savcılık soruşturmasının yanı sıra, Sağlık Bakanlığı tarafından da idari bir soruşturma başlatıldı. Sahte ilaçların Türkiye'de hangi şehirlerde dolaşıma sokulduğunun tespiti için kapsamlı bir inceleme talimatı verildi.

Jandarma ekiplerinin ele geçirdiği sahte ilaçlar üzerinde yapılan laboratuvar analizlerinde, özellikle kanser ilaçlarının içine parasetamol gibi ucuz ve kolay temin edilebilen bileşenlerin koyulduğu tespit edildi. Bu durum, hastaların sağlıklarını ciddi şekilde tehlikeye attığını gösteriyor.

"İnternetten ilaç almayın"

Soruşturma, sahte ilaçların bir kısmının ecza depoları ve eczaneler aracılığıyla, ancak büyük bölümünün piyasa fiyatının çok altında bir bedelle internet üzerinden satıldığını ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı, bu duruma karşı vatandaşları uyararak, sosyal medyadan yapılan ilaç satışlarına kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bakanlık yetkilileri, bu yolla satılan ilaçların tamamının sahte olduğunu belirtti.

Türkiye'de dağıtıma çıkardığı belirlenen 11 sahte ilaç şöyle sıralanıyor:

Dostinex: Sütü baskılama tedavisi

Venofer: Hemodiyaliz hastaları

Pregnyl: Kısırlık tedavisi

Cellcept: Böbrek, karaciğer, kalp nakli sonrası kullanım

Rivotril: Anksiyete giderici

Femara: Meme kanseri tedavisi

Venetoclax: Kronik lenfositik lösemi

Xalkori: Kanser tedavisi

Phesgo: Kanser tedavisi

Xgeva: Kanser tedavisi

Blincyto: Kanser tedavisi