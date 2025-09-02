Hayvanat bahçesinde yediği meyveden rahatsızlanan "Okan" isimli ayının MR'ı çekildi
İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde rahatsızlanan "Okan" isimli ayı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi'ne kaldırıldı. MR'ı çekilen ve tedavi edilen ayı, hayvanat bahçesine geri gönderildi.
İstanbul Çekmeköy’de hayvan rehabilitasyon merkezinde bakımı yapılan üç yaşındaki "Okan" isimli ayı, fazla miktarda soğuk meyve yiyince rahatsızlandı.
Karın ağrısı şikâyetiyle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi’ne götürülen ayıya anestezi altında MR çekildi.
Yapılan tetkikler sonrası herhangi bir ciddi sorun olmadığı anlaşılan "Okan", tedavisinin ardından taburcu edildi. Ayının tedavi edildiği anlar, sosyal medyada "Pretty Little Baby" şarkısı eşliğinde paylaşıldı.