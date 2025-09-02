  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hayvanat bahçesinde yediği meyveden rahatsızlanan "Okan" isimli ayının MR'ı çekildi
Takip Et

Hayvanat bahçesinde yediği meyveden rahatsızlanan "Okan" isimli ayının MR'ı çekildi

İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde rahatsızlanan "Okan" isimli ayı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi'ne kaldırıldı. MR'ı çekilen ve tedavi edilen ayı, hayvanat bahçesine geri gönderildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hayvanat bahçesinde yediği meyveden rahatsızlanan "Okan" isimli ayının MR'ı çekildi
Takip Et

İstanbul Çekmeköy’de hayvan rehabilitasyon merkezinde bakımı yapılan üç yaşındaki "Okan" isimli ayı, fazla miktarda soğuk meyve yiyince rahatsızlandı.

Karın ağrısı şikâyetiyle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi’ne götürülen ayıya anestezi altında MR çekildi.

Yapılan tetkikler sonrası herhangi bir ciddi sorun olmadığı anlaşılan "Okan", tedavisinin ardından taburcu edildi. Ayının tedavi edildiği anlar, sosyal medyada "Pretty Little Baby" şarkısı eşliğinde paylaşıldı.

Schengen vize krizi derinleşiyor: Türkiye’de yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına ilgi artıyorSchengen vize krizi derinleşiyor: Türkiye’de yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına ilgi artıyorŞirket Haberleri
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu!Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu!Spor
Gündem
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin