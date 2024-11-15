SGK hasta sevklerinde yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şehirler arası sevklerde masrafları karşılıyor. SGK, tedavi için bulunulan şehirden başka bir şehre sevk hallerinde hasta ve hasta yakınlarının başvuru yapması halinde yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılandığını duyurdu.

Masrafları SGK karşılıyor

SGK sosyal medya paylaşımında, “Sevk edilen şehirde bulunan hastanenin sevk edilen branşına 5 iş günü içerisinde başvurulması halinde yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin karşılıyoruz” duyurusunu yaptı.

Yol ve gündelik giderlerin ödenmesinde aranan şartlar

5510 sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenebilmesi için şartlar bulunuyor.

Aranan şartlar şu şekilde:

Kişilerin, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması,

Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması,

Sevkin, elektronik ortamda veya Kurumumuzca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki “Hasta Sevk Formu” (EK-2/F) ile veya bu formda istenilen bilgilerin yer aldığı belge tanzim edilerek yapılmış olması,

Sevkin yapıldığı gün dahil 5 işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmiş olunması gerekiyor.

Yol giderlerinde mesafe sınırı

Sevklerin teşhis veya tedavinin sağlanabildiği en yakın sağlık hizmeti sunucusuna yapılması esas olarak kabul ediliyor. Ancak, hekimin veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda, SGK tarafından belirlenen istisnalar hariç mesafeye göre masraflar karşılanıyor.

Bu hastalıklarda mesafe şartı yok!

Sağlık hizmeti sunucuları tarafından yerleşim yeri dışına,

Organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi ve/veya kontrolü (donör dahil),

Kanser tedavisi ve/veya kontrolü,

Uzuv replantasyonu veya kontrolü,

SUT’un 1.7 maddesinde tanımlanan acil hal,

Meslek hastalıkları hastanesine meslek hastalığı tedavisi ve/veya kontrolü nedenleri ile sevk edilen kişilerin tedavinin yapılabildiği en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesi aranmaksızın sevk edildikleri yer üzerinden hesaplanan yol gideri SGK tarafından karşılanıyor.