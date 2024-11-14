Bakan Işıkhan duyurdu: Diyabet hastalarına cihazı desteği geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Işıkhan, 18 yaş altı tip 1 diyabet çocukların sensörlü şeker ölçüm cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesine alınması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Işıkhan, gerekli iş ve işlemlerin kısa sürede tamamlanacağını, Hazine ve Maliye Bakanlığının da olumlu görüş bildirdiğini, en kısa zamanda sonucu kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.