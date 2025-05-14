Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlıklı bir Türkiye için hep birlikte çalışıyoruz

ANKARA/EKONOMİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun sağlıklı bir yaşam sürmesi amacıyla yürütülen çalışmalara dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Sağlıklı bir Türkiye için hep birlikte çalışıyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi adına açıklamalarda bulundu. Sağlık alanında sürdürülen farkındalık çalışmalarına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Toplum sağlıklı kalmalı, biz de bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlıklı bir Türkiye için mücadele ediyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, obezite, bağımlılık ve sezaryen başlıklarına da değinerek bu alanlardaki farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. "Bu farkındalığı kilo kontrolü, bağımlılıkla mücadele ve gereksiz sezaryen doğumların önlenmesi gibi konularda söylemeye ve basın mensuplarına da söylettirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.