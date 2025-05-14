Hırdavat sektörünün ihracatı 4 milyar dolara dayandı

Türkiye’nin en büyük hırdavat platformu olan Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD), 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla sektör ihracat performansına ilişkin verileri açıkladı. HISİAD'ın verilerine göre hırdavat sektörü nisan ayında ihracatını değer bazında yüzde 14,56, miktar bazında ise yüzde 8,36 artırdı. Nisan ayında 949 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, kilogram başına ihracat da 2,63 dolardan 2,78 dolara yükseldi.

Almanya ihracatta ilk sırada

Nisan ayında Almanya, 108,4 milyon dolar ile en çok ihracat yapılan ülke olurken, onu 46,6 milyon dolar ile ABD ve 46,1 milyon dolar ile Irak takip etti. Nisan ayında en dikkat çekici ihracat artışları yüzde 47,1 ile İspanya, yüzde 120 ile Libya, yüzde 32,3 ile İtalya ve yüzde 131 ile Türkmenistan'a gerçekleşti. Öte yandan, sektör ihracatında ilk 5’te yer alan Rusya’ya yapılan ihracatta yüzde 26,2’lik düşüş de dikkat çekti.

Ocak-Nisan 2025 döneminde gerçekleşen toplam ihracat ise yüzde 0,83'lük artışla 3,78 milyar dolar oldu. Bu dönemde miktar bazında yüzde 2,19’luk bir azalma gözlenirken, sektörde birim ihracat fiyatı kilogram başına 2,65 dolar seviyesinde gerçekleşti. Dört aylık dönemde Almanya 402 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Onu 217,8 milyon dolarla Irak ve 194,6 milyon dolarla Romanya takip etti.

'ABD pazarında büyük potansiyel var'

Hırdavat ürünlerinin günlük hayatın görünmeyen ama vazgeçilmez ürünleri olduğuna işaret eden Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Tarkan Doğan, sektörün her evde ortalama 1.500'den fazla parça ile yer aldığını söyledi. HISİAD olarak, bu önemli sanayi kolunu daha görünür kılmak ve Türkiye'nin ihracat potansiyeline katkı sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Doğan, "HISİAD üyelerinden 132’si ihracat yapıyor ve bu firmalar toplam sektör ihracatının yüzde

5'ini gerçekleştiriyor. Bu 132 ihracatçı firma 2024 yılında ortalama 17 ülkeye ihracat yaparken, toplamda 156 farklı ülkeye ulaştı. Üyeler arasında 36 firma yeşil pasaport hakkı kazanırken, bu firmalara toplam 57 yeşil pasaport tahsis edildi." dedi.

2024 yılında başlayan ve 2027 Şubat ayında tamamlanacak olan Teknik Hırdavat UR-GE projesi kapsamında Türk Teknik Hırdavat Kümelenmesi’nden 13 firma, 18–20 Mart 2025 tarihlerinde ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen National Hardware Show’da (NHS) yerlerini aldığını kaydeden Doğan, ABD pazarının sektör açısından önemine de dikkat çekti. ABD'nin Türkiye’nin en büyük 5 ihracat pazarından biri olduğunu ve hırdavat sektörü açısından hâlâ büyük ölçüde bakir ve potansiyeli yüksek bir alan olarak öne çıktığını kaydeden Doğan, "2023 yılı itibarıyla ABD'nin teknik hırdavat ürünleri ithalatı 46,6 milyar dolar düzeyindeyken, Türkiye bu pastadan yalnızca yüzde 0,5’lik bir pay alabildi. Bu oran, Meksika’nın yüzde 15,3, Kanada’nın yüzde 9,5 ve Çin’in yüzde 36,8 gibi oranları karşısında Türkiye için ciddi bir sıçrama alanı olduğunu gösteriyor. Öte yandan, Türkiye’nin ABD’den yaptığı hırdavat ithalatı da aynı dönemde yüzde 13,1 artarak 704 milyon dolara ulaştı. Bu artış, ABD menşeli ürünlere olan güveni ve Amerikan firmaların Türkiye pazarına olan ilgisini gösterirken, aynı zamanda karşılıklı ticaret dengesi içinde Türk üreticilerinin de bu pazarda daha fazla yer alma motivasyonunu güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Teknik Hırdavat UR-GE projeleri kapsamında 51 firmanın aktif olarak yer aldığını vurgulayan Doğan, hedeflenen ülkeler arasında önümüzdeki 3 yıl içerisinde ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Güney Kore, Azerbaycan ve Özbekistan gibi önemli pazarların yer aldığını da sözlerine ekledi.