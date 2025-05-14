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ASELSAN ile BMC arasında 55,7 milyon dolarlık sözleşme imzalandı!

ASELSAN ile BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ, kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedarikini kapsayan bir sözleşmeye imza attı.

Haber Merkezi
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ASELSAN ile BMC arasında 55,7 milyon dolarlık sözleşme imzalandı!
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ASELSAN'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 55.664.000 ABD doları olan sözleşme imzalanmıştır.

Teslimatlar 2029 ve 2030 yıllarında gerçekleştirilecektir

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2029 ve 2030 yıllarında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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