SKAL Türkiye’de Emre Gezgin dönemi

İZMİR / EKONOMİ



Turizm sektöründe en eski ve en yaygın uluslararası ağa sahip sivil toplum örgütlerinden SKAL’ın 2025-2026 dönemi için Türkiye başkanlığına Emre Gezgin seçildi. 86 ülkede 308 kulübe bağlı ve 12 bini aşkın üyesi bulunan, Türkiye’de ise 16 kulüp ve 60’a yakın turizm bileşeninin yöneticilerinden oluşan 800’ü aşkın turizm profesyoneli tarafından temsil edilen SKAL Türkiye – Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu (USDF) başkanlığına ilk kez İzmirli bir isim getirilmiş oldu.



Marmara SKAL Kulübü’nün ev sahipliğinde Novotel İstanbul Zeytinburnu Hotel’de düzenlenen ve 76 delegenin katıldığı genel kurula Skal International Türkiye Direktörü Deniz Anapa ve Skal International İkinci Başkanı Andres Hayes de katıldı. Genel kurulda yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Başkan Emre Gezgin, Başkan Yardımcısı Cüneyt Kuru, Genel Sekreter Akın Okyay, Sayman Cem Eraydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Önen, Ufuk Özkaratay, Güner Güney.



Önümüzdeki dönemde Latin Amerika ve Hindistan örneklerinden hareketle, her yıl Skal Türkiye olarak ayrı bir bölge olma avantajından yararlanarak Skal Euroasia Kongresi düzenleyeceklerini ifade eden Emre Gezgin, bu sayede federasyona bağlı tüm kulüplerin ortaya çıkaracağı sinerji ile ülke tanıtımının sürdürülebilir hale getirileceğini vurguladı.



Turizm sektöründeki önemli sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin ve üyelerinin SKAL üyesi olduklarını hatırlatan Gezgin, bir süredir farklı kulüpler aracılığıyla düzenlenen “Turizmde Etik” temasını tüm kulüplerin bulunduğu şehirlerde farklı formatlarda hayata geçirerek, Türk turizmindeki etik farkındalığın Skal tarafından üstlenilmesinin önemine dikkat çekti.

Yeni yönetimle birlikte sayısal ve niteliksel anlamda güçlenen bir yapıdan hareketle, yeni kurulan kulüplere ve potansiyel kulüp oluşumlarına önem vereceklerini ifade eden Gezgin, Türkiye’de Skal kardeşliğini ön plana çıkartan, liyakate ve çoğulcu katılıma dayalı bir yönetim anlayışı çerçevesinde, hoşgörü ve mesleki dayanışma ilkelerini güçlendirecek kulüpler arası iş birliklerini ve organizasyonları sürekli destekleyeceklerini söyledi.



Türk turizminde çok daha etkin bir yere sahip olmayı amaçladıklarını dile getiren Gezgin, üyelik, sponsorluk ve tanıtım üçgenini yeniden yapılandırarak, AB fonlarından kulüplerin turizm gelişimine yönelik fayda üretmelerini ve kent konseyleri ile ulusal/uluslararası kuruluşlarda üyeler arası paydaşlıkların güçlendirilmesine öncelik vereceklerini belirtti.

Geçmiş dönem USDF Başkanı Orhon Atameriç ise, cumhuriyetin yüzüncü yılında İzmir’de düzenlenen Skal Dünya Kongresi döneminde başkanlık yapma hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.