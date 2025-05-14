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Odeon Turizm, halka arz sürecini resmen başlattı

Türk turizminin önde gelen markalarından Odeon Turizm halka arz sürecini resmen başlattı. Sermaye piyasalarında yerini almaya hazırlanan şirket, SPK’ya esas sözleşme değişikliği için başvurusunu yaptı.

Haber Merkezi
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Odeon Turizm, halka arz sürecini resmen başlattı
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Coral Travel Group bünyesinde Türkiye’de destinasyon hizmetleri alanında faaliyet gösteren Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., halka arz sürecini başlattı.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) inceleme ve onayına tabi olmak kaydıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz kapsamında, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla SPK’ya başvuru yaptı.

Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş. bünyesinde; Türkiye’de faaliyet gösteren destinasyon hizmetlerinin yanı sıra; bağlı ortaklıkları olarak, otel işletmeciliği alanında faaliyette bulunan Seven Seas Life ve Marvida Family Eco otellerinin sahibi Otium Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş., Türkiye’de tur operatörlüğü alanında faaliyette bulunan Coral Seyahat A.Ş. ve güvenlik hizmetleri alanında faaliyette bulunan Odeon Güvenlik Koruma ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. şirketleri bulunuyor.

“Halka arz ile stratejik büyüme hamlesi”

Odeon Turizm’in halka arz süreci, yalnızca şirketin kurumsal gelişimi açısından değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekteki büyüme stratejileri bakımından da kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Finansal şeffaflık, yatırımcı güveni ve sürdürülebilir kurumsal yapı gibi alanlarda önemli kazanımlar sağlaması beklenen bu adım, Odeon Turizm’i daha güçlü, rekabetçi ve global ölçekte erişimi yüksek bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, halka arz sürecine dair şunları söyledi:

“Odeon Turizm’in halka arzı, sadece bir finansal adım değil; aynı zamanda sürdürülebilir büyümeye, şeffaflığa ve kurumsallaşmaya olan bağlılığımızın da güçlü bir göstergesi. Bu sürecin, hem sermaye piyasalarına hem de Türk turizm sektörünün geleceğine değer katacağına yürekten inanıyoruz.”

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