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Samsung, havalandırma şirketi FlaktGroup'u satın alıyor

Güney Koreli Samsung Electronics, Alman havalandırma şirketi FlaktGroup'u 1,5 milyar avroya satın almak için anlaştı.

Haber Merkezi
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Samsung, havalandırma şirketi FlaktGroup'u satın alıyor
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Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, özel sermaye şirketi Triton, Alman havalandırma, ısıtma ve iklimlendirme sistemleri üreticisi FlaktGroup için Samsung Electronics'in 1,5 milyar avroluk satın alma teklifini kabul etti.

Güney Koreli şirket, Kuzey Ren-Vestfalya'da üretim yapan Alman şirketi satın almaya gerekçe olarak yapay zeka projeleri için kullanılan veri merkezlerinin soğutulmasına yönelik artan talebi gösterdi.

Satın alma işleminin bu yıl tamamlanması bekleniyor. Bunun Samsung Electronics'in son 8 yıldaki en büyük satın alma işlemi olması dikkati çekti.

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