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'Ev hapsi' sonrası Serdar Ortaç'tan radikal karar

"Yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi verilerek adli kontrol serbest bırakılan sanatçı Serdar Ortaç, 3 milyon 400 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabını kapattı.

Haber Merkezi
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'Ev hapsi' sonrası Serdar Ortaç'tan radikal karar
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'Yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç gündemden düşmüyor.

Erbil sessizliğini sürdürüyor

Basında yer alan haberler sonrası Mehmet Ali Erbil, sessizliğe bürünürken Serdar Ortaç sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyordu.

Ortaç Instagram hesabını kapattı

Ev hapsinin ilk saatlerinde bir dizi paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, 3 milyon 400 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabını kapattı.

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