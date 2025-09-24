TEB: İlaçta dışa bağımlılığı azaltmak stratejik politikanın merkezinde yer almalı

ANKARA (EKONOMİ)

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, mesleğin küresel ölçekte ilaç sunumuna odaklı bir disiplinden, insan odaklı bir mesleğe doğru dönüşüm geçirdiğine dikkat çekilirken, “Dünya genelinde yapılan çalışmalar, özellikle kronik hastalıkların takibi ve yönetiminde eczacıların ilaç tedavilerini gözden geçirmesinin hastaneye yatış oranlarını azalttığını ortaya koymuştur” denildi.

Artan jeopolitik riskler, ilaç sektörünün önemini daha belirgin hale getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “İlaçta dışa bağımlılığı azaltmak, ülkemizin stratejik politikalarının merkezinde yer almalıdır. Bu dönüşüm sadece ekonomik değil, aynı zamanda sağlık güvenliği ve uluslararası rekabet açısından da önemlidir. Ar-Ge olanaklarının geliştirilmesi, etkin madde üretiminin yerlileşmesi, biyobenzer ürünlerde rekabetçi üretim altyapısı ve ihracat odaklı büyüme hedefiyle, ülkemizi ilaç alanında krizlere karşı dayanıklı, bölgesel ve küresel ölçekte rekabetçi bir aktör haline getirmek hayal değildir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bunun için kamu, özel sektör ve meslek örgütlerinin ortak çalışacağı ulusal ilaç strateji planları vakit kaybetmeden devreye alınması gerektiğine vurgu yapılırken, ilaç teminindeki sürdürülebilirlik ve eczane ekonomilerinin güçlendirilmesi için ilaç fiyat kararnamesinde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu aktarıldı.

Eczacılık fakültelerindeki kontenjanların, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde düşürülmesi gerektiğine değinilen açıklamada, kamuda çalışan eczacıların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiği bildirildi.